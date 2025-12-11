शिक्षक बीएलओ ड्यूटी में, कोर्स अधूरा, फिर भी 100 फीसदी रिजल्ट का टारगेट

प्री-बोर्ड परीक्षाएं अगले महीने, छात्र तनाव में

10वीं-12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं 5 जनवरी से शुरू होंगी, जो 13 जनवरी तक चलेंगी। इस दौरान कक्षाएं भी लगाई जाएंगी, इनमें अगले पेपर के विषय की तैयारी कराई जाएगी। विद्यार्थियों को एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। परीक्षा कक्ष में आधा घंटा पहले आना होगा। पांच मिनट पहले प्रश्न-पत्र वितरित होगा। विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के साथ ही छात्रों को रिवीजन भी कराना होगा। कोर्स पूरा नहीं होने से छात्र तनाव में हैं।

शुरू हुईं आठवीं तक की अद्र्धवार्षिक परीक्षाएं

कक्षा 6 से 8 तक की अद्र्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जो 13 दिसंबर तक चलेंगी। पहले यह परीक्षाएं 24 नवंबर से शुरू होनी थीं। परीक्षा तिथियों में बदलाव का कारण प्रदेश में चल रहा एसआइआर अभियान है। इसमें सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को लगाया गया है। इससे परीक्षाएं भी प्रभावित हुई हैं। ग्वालियर में 6 से 8वीं कक्षा में 40 फीसदी ही कोर्स हुआ है।

पढ़ाई प्रभावित, अतिरिक्त कक्षाएं लगा रहे हैं

&शिक्षकों की बीएलओ के रूप में ड्यूटी लगाए जाने से स्कूलों में पढ़ाई जरूर प्रभावित हुई है। बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा में हम 70 से 75 प्रतिशत कोर्स पूरा करा चुके हैं। 6वीं से 8वीं के स्कूलों में भी कोर्स पूरा करवाया जा रहा है। अतिरिक्त कक्षाएं व रेमेडियल क्लास भी संचालित हो रही हैं।

हरिओम चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर