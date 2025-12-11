राजस्थान में मिली लुटेरों की कार, मास्टरमाइंड फरार

राजस्थान में मिली लुटेरों की कार
शराब कारोबारी के मुनीम से मंगलवार रात 1 लाख 81 हजार रुपए लूटने वालों की पहचान हो गई है लेकिन लुटेरे हाथ नहीं आए हैं। उनकी कार और दो मददगार धौलपुर (राजस्थान) के सीतापुर गांव में मिले हैं। दोनों बता रहे हैं गैंग लीडर ने प्लानिंग से फर्जीवाड़ा कर कैंसर पेशेंट के नाम से कार फाइनेंस कराई है। इसलिए दो दिन तक पुलिस कार और मालिक की तलाश में उलझी रही।
शब्दप्रताप आश्रम निवासी अनिल राजपूत को तीन लुटेरों ने एक हजार बिस्तर अस्पताल के पास रोककर उससे 1 लाख 81 हजार रुपया लूटा था। अनिल आमखो पर शराब कारोबारी जगदीश शिवहरे का मुनीम है। अनिल ने शिकायत में बताया था 9 दिसंबर को दिन डयूटी में था। रात को शिफ्ट बदली थी दूसरा सेल्समैन शुभम शिवहरे डयूटी पर आया तो दिन भर की बिक्री की रकम 1.81 लाख रुपया बैग में रखकर बाइक से रॉक्सी टॉकीज पर सेठ को देने जा रहा था। तब कार एमपी 06 जेडएल 1909 से तीन बदमाशों ने आकर उसे दबोचकर पीटा और पैसा लूटकर भाग गए।
पुलिस का कहना है अनिल राजपूत को बनवारी लोधी निवासी अजयपुर,गिरवाई और उसके साथियों ने लूटा है।
बनवारी पेशेवर अपराधी है। धौलपुर के सीतापुर गांव में बनवारी की मौसी रहती है। लूट कर बनवारी मौसी के घर पहुंचा था। यहां कार को गांव में छोडक़र भाग गया। गुरुवार को कार की लोकेशन मिलने पर सीतापुर गांव से उसे जब्त किया है।
पुलिस का कहना है लुटेरे बनवारी लोधी ने कार निजी फाइनेंस कंपनी के एजेंट जितेन्द्र सोलंकी के जरिए फर्जी दस्तावेजों से फाइनेंस कराई है। जितेन्द्र ने माता बसैया, मुरैना निवासी कैंसर पेशेंट की बीमा फाइल से दस्तावेज चोरी कर कार फाइनेंस में लगाए थे जितेन्द्र से लुटेरे बनवारी की मुलाकात ममेरे भाई राहुल लोधी निवासी मुरैना ने कराई थी। इन दोनों को राउंडअप किया है लुटेरे के मौसेरे भाई कुवेन्द्र सिंह को भी शक आधार पर हिरासत में लिया है।
शराब कारोबारी के मुनीम को लुटेने वाले बदमाश की पहचान हो गई है। आरोपी पकड़ से बाहर है। उसके दो मददगारों को गिरफ्तार किया है। लूट में इस्तेमाल कार भी राजस्थान में मिली है। कुछ संदेही हिरासत में लिए हैं। इनसे मास्टरमाइंड के बारे में पूछताछ की जा रही है।
रॉबिन जैन सीएसपी इंदरगंज सर्किल
