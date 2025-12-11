राजस्थान में मिली लुटेरों की कार, मास्टरमाइंड फरार

शब्दप्रताप आश्रम निवासी अनिल राजपूत को तीन लुटेरों ने एक हजार बिस्तर अस्पताल के पास रोककर उससे 1 लाख 81 हजार रुपया लूटा था। अनिल आमखो पर शराब कारोबारी जगदीश शिवहरे का मुनीम है। अनिल ने शिकायत में बताया था 9 दिसंबर को दिन डयूटी में था। रात को शिफ्ट बदली थी दूसरा सेल्समैन शुभम शिवहरे डयूटी पर आया तो दिन भर की बिक्री की रकम 1.81 लाख रुपया बैग में रखकर बाइक से रॉक्सी टॉकीज पर सेठ को देने जा रहा था। तब कार एमपी 06 जेडएल 1909 से तीन बदमाशों ने आकर उसे दबोचकर पीटा और पैसा लूटकर भाग गए।