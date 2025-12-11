RatlamRailwayNews : डॉ. आंबेडकर नगर-तोकुर के मध्य चलेगी स्पेशल ट्रेन

रतलाम। शीतकालीन छुट्टियों एवं क्रिसमस त्योहार के दौरान ट्रेनों में अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ को समायोजित करने के लिए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के डॉ. आंबेडकर नगर से तोकुर के मध्य स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसमें यात्रा के लिए यात्रियों को स्पेशल किराया देना होगा। ट्रेन नंबर 09304-09303 डॉ. आंबेडकर नगर-तोकुर-डॉ. आंबेडकर नगर स्पेशल दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे चलेगी। ट्रेन में आरक्षण की शुरुआत 12 दिसंबर से हो जाएगी।