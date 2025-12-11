RatlamRailwayNews : डॉ. आंबेडकर नगर-तोकुर के मध्य चलेगी स्पेशल ट्रेन

Summer Special Train
रतलाम। शीतकालीन छुट्टियों एवं क्रिसमस त्योहार के दौरान ट्रेनों में अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ को समायोजित करने के लिए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के डॉ. आंबेडकर नगर से तोकुर के मध्य स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसमें यात्रा के लिए यात्रियों को स्पेशल किराया देना होगा। ट्रेन नंबर 09304-09303 डॉ. आंबेडकर नगर-तोकुर-डॉ. आंबेडकर नगर स्पेशल दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे चलेगी। ट्रेन में आरक्षण की शुरुआत 12 दिसंबर से हो जाएगी।
ट्रेन नंबर 09304 डॉ. आंबेडकर नगर तोकुर स्पेशल, 21 एवं 28 दिसंबर को शाम 4.30 बजे डॉ. आंबेडकर नगर से चलेगी तथा मंगलवार को रात 3 बजे तोकुर पहुंचेगी। इस ट्रेन का रतलाम मंडल के इंदौर स्टेशन पर शाम 4.55/5.00 बजे, देवास 5.38/5.40 बजे, उज्जैन 6.20/6.25, नागदा 7.10/7.12, रतलाम 7.35/7.45 बजे आगमन और प्रस्थान होगा।
वापसी में आएगी
वापसी में ट्रेन नंबर 09303 तोकुर डॉ. आंबेडकर नगर स्पेशल, 23 एवं 30 दिसंबर को तोकुर से सुबह 5 बजे चलेगी तथा बुधवार दोपहर 3.30 बजे डॉ. आंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।इस ट्रेन का रतलाम सुबह 10.20/10.30, बुधवार, नागदा 10.58/11.00, उज्जैन दोपहर 12.15/12.20, देवास 1.35/1.40 एवं इंदौर 2.40/2.45 बजे आगमन और प्रस्थान होगा।
यहां होगा ठहराव
इस ट्रेन का दोनों दिशाओं में इंदौर, देवास, उज्जैन, नागदा, रतलाम, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, रोहा, मानगांव, खेड, चिपलून, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाडी रोड, थिविम, करमली, मडगांव, काणकोण, कारवार, अंकोला, गोकर्ण रोड, कुमटा, मुर्डेश्वर, भटकल, मूकाम्बिका रोड बैंदूर, कुंदापुरा, उडुपि, मुल्की, सुरतकल स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है।
इस दिन से होगा आरक्षण
यह ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित ट्रेन है जिसमें थर्ड एसी एवं थर्ड एसी इकोनॉमी श्रेणी के कोच रहेंगे। ट्रेन नंरब 09304 डॉ. आंबेडकर नगर-तोकुर स्पेशल के लिए टिकटों की बुकिंग 13 दिसंबर से यात्री आरक्षण केन्द्रों एवं आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से शुरू होगी।
