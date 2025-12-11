रतलाम के कबाड़ा गोदाम में भीषण आग, 25 से ज्यादा दमकर वहन आग बुझाने में जुटी

आपको बता दें कि, ये कोई पहली बार नहीं जब इस गोदाम में आगजनी की घटना हुई हो। एक साल पहले भी गोदाम में आग लगने की घटना हुई थी, जिसके चलते प्रशासन ने इन्हें शहर से दूर स्थापित कराया था। यही नहीं, पिछले दिनों 17 अक्टूबर को भी इलाके में स्थित एक चोपर फैक्ट्री में आगजनी हुई थी। उस घटना के बाद प्रशासन ने जांच का दावा करते हुए अन्य संचालित फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी की समीक्षा का वादा किया था। बावजूद इसके अभी पिछले माह भी इलाके में स्थित एक पीवीसी पाइप के गोदाम में भी आग लग चुकी है। फिलहाल, फायर टीम ने आग पर तो काबू पा लिया है, लेकिन कबाड़ से धुआं तो अब भी उठना जारी है। प्रशासनिक टीम स्थितियों पर नजर बनाए हुए है।