रतलाम

रतलाम के कबाड़ा गोदाम में भीषण आग, 25 से ज्यादा दमकर वहन आग बुझाने में जुटी

Massive Fire : शहर में आधी रात को भीषण आगजनी की घटना हुई। हाट की चौकी क्षेत्र में स्थित कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। आग पर नियंत्रण पाने के लिए 25 से अधिक दमकल वाहन आग बुझाने में जुटी।

रतलाम

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 11, 2025

Massive Fire

कबाड़ा गोदाम में लगी भीषण आग (Photo Source- Patrika)

Massive Fire :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाले थाना दीनदयाल नगर में स्थित हाट की चौकी क्षेत्र में देर रात करीब 1 बजे वेदव्यास कॉलोनी में स्थित एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना भयावह रूप धारण कर लिया, जिसे बुझाने के लिए शहर के साथ-साथ नामली और आसपास से करीब 25 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं, खबर लिखे जाने तक भी गोदाम से धुआं उठता दिखाई दे रहा है।

मौके पर पहुंची पुलिस के साथ स्थानीय लोग देर रात से लगातार आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। प्रशासनिक अमला भी हालात संभालने के प्रयास कर रहा है। ऐहतियाद के तोर पर इलाके की बिजली सप्लाई व्यवस्था बंद की गई है।

यहां पहले भी लग चुकी आग

आपको बता दें कि, ये कोई पहली बार नहीं जब इस गोदाम में आगजनी की घटना हुई हो। एक साल पहले भी गोदाम में आग लगने की घटना हुई थी, जिसके चलते प्रशासन ने इन्हें शहर से दूर स्थापित कराया था। यही नहीं, पिछले दिनों 17 अक्टूबर को भी इलाके में स्थित एक चोपर फैक्ट्री में आगजनी हुई थी। उस घटना के बाद प्रशासन ने जांच का दावा करते हुए अन्य संचालित फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी की समीक्षा का वादा किया था। बावजूद इसके अभी पिछले माह भी इलाके में स्थित एक पीवीसी पाइप के गोदाम में भी आग लग चुकी है। फिलहाल, फायर टीम ने आग पर तो काबू पा लिया है, लेकिन कबाड़ से धुआं तो अब भी उठना जारी है। प्रशासनिक टीम स्थितियों पर नजर बनाए हुए है।

Published on:

11 Dec 2025 07:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम के कबाड़ा गोदाम में भीषण आग, 25 से ज्यादा दमकर वहन आग बुझाने में जुटी

