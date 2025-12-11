Ratlam कलेक्टर ने 15 दिन पहले बैठक में बंद नलकूप सही करने को कहा, PHE ने एक भी सही नहीं किया

रतलाम। रतलाम जिले में पेयजल समस्या के समाधान के लिए दो परियोजनाएं चल रही है। एक परियोजना में झाबुआ से माही नदी का जल लेकर आना है तो दूसरी में मंदसौर जिले के गांधीसागर से पेयजल आएगा। झाबुआ से माही का जल लाने की परियोजना में आलोट को छोड़कर शेष पूरे जिले में पेयजल मिलना है, जबकि गांधीसागर से आना वाला जल आलोट क्षेत्र में मिलना है। दोनों परियोजना अपनी रफ्तार से चल रही है। फिलहाल गर्मी की शुरुआत भी नहीं हुई और अंचल में कंठ प्यासे होने लगे है। जहां हैडपंप खराब हुए, उनमें कुछ ऐसे भी है, जो कभी सही नहीं हो सकते। उसकी वैकल्पिक योजना का फिलहाल अभाव है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के काम करने में कमजोर प्रदर्शन के चलते ही राज्य शासन ने माही का जल रतलाम लाने की 2017 करोड़ की परियोजना को जल-जीवन मिशन को दे दिया।