पोकरण – टूटा सौंदर्य, बढ़ता खतरा : मुख्य मार्गों पर बिखराव ने बढ़ाई चिंता

परमाणु नगरी के मुख्य मार्गों पर निर्मित डिवाइडर टूटने लगे हैं। जिसके कारण कस्बे का सौंदर्य बिगड़ रहा है तो हादसे की भी आशंका बनी हुई है। बावजूद इसकेे जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार कस्बे में वर्षों पूर्व मुख्य चौराहे से निकली सडक़ों पर डिवाइडरों का निर्माण करवाया गया था। समय पर मरम्मत नहीं किए जाने के कारण डिवाइडर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे और जोधपुर रोड व जैसलमेर रोड पर तो डिवाइडर पूरी तरह से जमींदोज हो गए थे। जिसके कारण हर समय हादसे का भय रहता था। इसी को लेकर नगरपालिका की ओर से करीब पांच वर्ष पूर्व सडक़ का नवीनीकरण करवाकर नए सिरे से डिवाइडर का निर्माण करवाया गया था। जिसके अंतर्गत फलसूंड तिराहे से व्यास सर्किल होते हुए जैसलमेर रोड मदरसे तक और रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर सर्किल से व्यास सर्किल होते हुए फोर्ट रोड सुभाष चौक के पास तक डिवाइडर बनाए गए थे। निर्माण के बाद इन डिवाइडरों की न तो एक बार भी मरम्मत की गई, न ही सार-संभाल की जा रही है। जिसके कारण डिवाइडर जगह-जगह से क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं।