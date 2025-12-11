ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, किसान की मौत

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर भंभरा की ढाणी के पास सड़क पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक किसान की मौत हो गई। जबकि ट्रक चालक घायल हो गया। जैसलमेर के सगरा निवासी आईदानसिंह (32) पुत्र कंवराजसिंह बुधवार रात ट्रैक्टर ट्रॉली में नरसिंगों की ढाणी के पास एक नलकूप से चारा भरकर सगरा गांव की तरफ जा रहे थे। इस दौरान भंभरा की ढाणी के पास ट्रॉली का टायर पंक्चर हो गया। जिस पर आईदानसिंह ने ट्रैक्टर को सड़क पर ही खड़ा कर दिया और पंक्चर निकालने का प्रयास करने लगा।
इस दौरान लकडिय़ों से भरकर आ रहे एक ट्रक ने ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर व ट्रॉली अलग-अलग हो गए और ट्रैक्टर पलटकर सड़क से नीचे चला गया। साथ ही चारा भी बिखर गया। हादसे में भी ट्रक भी पलटकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक आईदानसिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि ट्रक चालक दुर्गाराम (45) घायल हो गया।
सूचना पर भंभरा की ढाणी निवासी रहीमखां, हासमखां, अलबेला कलर आदि ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल को 108 एम्बुलेंस से जैसलमेर के जवाहिर अस्पताल भिजवाया। सूचना पर सदर थाने से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौका मुआयना किया। इस संबंध में मृतक के भाई रावलसिंह ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
