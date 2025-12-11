ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, किसान की मौत

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर भंभरा की ढाणी के पास सड़क पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक किसान की मौत हो गई। जबकि ट्रक चालक घायल हो गया। जैसलमेर के सगरा निवासी आईदानसिंह (32) पुत्र कंवराजसिंह बुधवार रात ट्रैक्टर ट्रॉली में नरसिंगों की ढाणी के पास एक नलकूप से चारा भरकर सगरा गांव की तरफ जा रहे थे। इस दौरान भंभरा की ढाणी के पास ट्रॉली का टायर पंक्चर हो गया। जिस पर आईदानसिंह ने ट्रैक्टर को सड़क पर ही खड़ा कर दिया और पंक्चर निकालने का प्रयास करने लगा।