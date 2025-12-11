11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

मन मोह रहा प्रवासी पक्षियों का कलरव, हजारों किमी का सफर तय कर कुरजां पहुंचीं रामदेवरा

हजारों किलोमीटर का सफर तय कर प्रवासी पक्षी कुरजां (डेमोसाइल क्रेन) साइबेरिया से रामदेवरा पहुंच गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 11, 2025

oplus_0

हजारों किलोमीटर का सफर तय कर प्रवासी पक्षी कुरजां (डेमोसाइल क्रेन) साइबेरिया से रामदेवरा पहुंच गए हैं। लंबा सफर तय करने वाले पक्षी कुरजां न तो अपनी राह भटकते हैं और न ही इनके यहां पहुंचने का समय गड़बड़ाता है। हर साल सितंबर के पहले पखवाड़े में वे यहां पहुंच जाते हैं। इन दिनों सर्दी के मौसम में कुरजां का कलरव से पूरा वातावरण रमणिक बन रहा है।

कुरजां ने डाला डेरा

रामदेवरा के जैन मंदिर के ठीक सामने खुले मैदानी भाग पर कुरजाओं का कलरव देखते ही बन रहा हैं। कुरजां के कलरव के बीच यहां आने वाले यात्री इनको निहारने और दाना देने के लिए उमड़ पड़ते हैं।

गर्मी की आहट पर धीरे धीरे कुरजां पक्षियों के जोड़े यहां से उडऩे शुरू हो जाते हैं। मार्च से अप्रैल के बीच कुरजां के सभी दल यहां से अपने देश को लौट जाती हैं।

भारी ठंड से बचने के आती हैं मरु प्रदेश

ज्यादातर बड़े तालाबों वाले क्षेत्र में इन पक्षियों का कलरव सुना जा सकता है। जैसे-जैसे तापमान में कमी आ रही है, वैसे-वैसे इन पक्षियों का आना लगातार जारी है। दरअसल चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया आदि देशों में सितंबर के महीने में ही बर्फबारी शुरू हो जाती है। ऐसे में कुरजां पक्षी के लिए सर्दियों का वो मौसम उनके अनुकूल नहीं होता। कड़ाके की ठंड में खुद को बचाए रखने की जद्दोजहद में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ये कुरजां पश्चिमी राजस्थान का रुख करती हैं।

एकांत में रहने वाला शर्मिला पक्षी

एकांत प्रिय मिजाज का यह पक्षी अपने मूल स्थानों पर इंसानी आबादी से काफी दूर रहता है। लेकिन जहां डेरा डालते हैं, वहां इंसानी दखल को नापसंद नहीं करते हैं। ग्रामीण भी कुरजां को अपना मेहमान समझकर उनकी पूरी देखभाल एवं सुरक्षा करते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 10:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / मन मोह रहा प्रवासी पक्षियों का कलरव, हजारों किमी का सफर तय कर कुरजां पहुंचीं रामदेवरा

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्री-वेडिंग फोटोग्राफी : रेत, धरोहर और संस्कृति के संगम से हर फ्रेम बन रहा खास

जैसलमेर

पोकरण – टूटा सौंदर्य, बढ़ता खतरा : मुख्य मार्गों पर बिखराव ने बढ़ाई चिंता

जैसलमेर

सडक़ सुरक्षा जनजागरुकता अभियान शुरू, पोस्टर का विमोचन

जैसलमेर

ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, किसान की मौत

जैसलमेर

सर्दी ने बदला शहर का मूड और लोगों की दिनचर्या

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.