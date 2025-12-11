जैसलमेर: अब पंचायतीराज की कमान भी अफसरों के हाथ

सीमावर्ती जैसलमेर जिले में पंचायतीराज व्यवस्था की उच्च स्तरीय कमान अब पूरी तरह से सरकारी अधिकारियों के हाथों में आ गई है। राज्य सरकार की ओर से गत दिनों लिए गए फैसले के अनुसार 11 दिसम्बर से पंचायत समिति प्रधान की जगह उपखंड अधिकारी प्रशासक की भूमिका में होंगे वहीं कलक्टर जिला परिषद के प्रशासक पद पर काबिज होंगे। जैसलमेर जिले में कुल 7 पंचायत समितियां हैं। जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने इस संबंध में जारी किए गए आदेश में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत समिति जैसलमेर, मोहनगढ़ और सम में उपखंड अधिकारी जैसलमेर को प्रशासक, फतेहगढ़ में फतेहगढ़ उपखंड अधिकारी, नाचना और सांकड़ा में उपखंड अधिकारी पोकरण और भणियाणा पंचायत समिति में भणियाणा उपखंड अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासक की कार्यावधि नवनिर्वाचन के बाद गठित पंचायत समिति की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पहले दिन तक रहेगी।