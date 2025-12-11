सडक़ सुरक्षा जनजागरुकता अभियान शुरू, पोस्टर का विमोचन

अभियान के तहत समस्त विभागों में नो हेलमेट नो एंट्री, नो सीट बेल्ट नो एंट्री का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिकारियों एवं कार्मिकों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया जाना है। जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम ने बताया कि सडक़ सुरक्षा जनजागरूकता अभियान के तहत स्थानीय हनुमान चौराहा पर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय एवं परिवहन उप निरीक्षक ने बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों को फूल भेंट कर बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाने व वाहन चलाते समय मोबाइल उपयोग नहीं करने व यातायात नियमों की पालना करने की समझाइश की गई। इस दौरान तिपहिया वाहन चालकों एवं अन्य वाहन चालकों को सडक़ सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर परिवहन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।