जैसलमेर

स्वर्णनगरी में ऐतिहासिक सोनार दुर्ग के चारों तरफ दौडेंग़ी गोल्फ कार्ट

जैसलमेर के सोनार दुर्ग को ध्वनि प्रदूषण और यातायात की अव्यवस्थाओं में सुधार के बीच नगरपरिषद की तरफ से एक और नवाचार करने का प्रयास किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 11, 2025

जैसलमेर के सोनार दुर्ग को ध्वनि प्रदूषण और यातायात की अव्यवस्थाओं में सुधार के बीच नगरपरिषद की तरफ से एक और नवाचार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत सोनार दुर्ग के चारों तरफ यानी रिंग रोड में गोल्फ कार्ट चलाने की योजना बनाई गई है। जिस तरह से गड़ीसर में नगरपरिषद की तरफ से नौकायन का ठेका किया जाता है, उसी तर्ज पर गोल्फ कार्ट की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत आगामी 17 दिसम्बर को नगरपरिषद में दोपहर 2 से 4 बजे तक सार्वजनिक नीलामी करवाई जाएगी। जिसमें गोल्फ कार्ट का संचालन करने वाली फर्म या कोई संस्था, व्यक्ति आदि टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकता है। इसके लिए जहां 50 हजार रुपए धरोहर राशि परिषद में जमा करवानी होगी, वहीं न्यूनतम बोली 2 लाख रुपए रखी गई है। सफल बोलीदाता को यह कार्य 3 साल के लिए दिया जाएगा और उसे 10 प्रतिशत शुल्क वृद्धि के साथ अंतिम तौर पर बोली गई राशि नगरपरिषद में जमा करवानी होगी।

अधिकतम 40 गोल्फ कार्ट लगा सकेंगे

नगरपरिषद की तरफ से इस कार्य के लिए शर्त रखी गई है कि गोल्फ कार्ट चलाने वाले को न्यूनतम 10 और अधिकतम 40 कार्ट लगानी होंगी। इसमें प्रत्येक सवारी से निर्धारित 10 रुपए से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा। इसके तहत गोल्फ कार्ट नीरज चौराहा से सवारियों को दुर्ग की अखे प्रोल और पूरे दुर्ग के चारों तरफ की रिंग रोड में कहीं भी ले जाने की व्यवस्था हो सकेगी। इसमें एक खास बात और है कि जिस समय ये कार्ट चलना शुरू होंगी, उस अवधि में तिपहिया टैक्सियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।

गोल्फ कार्ट में ये खूबियां

  • इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट रिचार्जेबल बैटरी पर चलती हैं, जिससे प्रदूषण नहीं होता और ये शांत रहती हैं, जो उन्हें पर्यावरण के लिए बेहतर बनाती हैं।
  • इलेक्ट्रिक कार्ट बहुत कम शोर करती हैं, जो आवासीय क्षेत्रों में शांति बनाए रखने में मदद करता है। गोल्फ कोर्स के अलावा, इनका उपयोग रिसॉट्र्स, हवाई अड्डों, औद्योगिक परिसरों और निजी संपत्तियों में कम दूरी के परिवहन के लिए किया जाता है।-ये छोटे और आसानी से चलाए जाने वाले वाहन हैं, जो कम दूरी के लिए आसान आवागमन प्रदान करते हैं। इन कार्ट में सडक़-कानूनी मॉडलों में हेडलाइट्स, सीट बेल्ट, और टर्न सिग्नल जैसी सुविधाएं होती हैं, जो सुरक्षा बढ़ाती हैं।-इन्हें माल ढुलाई के लिए, ऑफ-रोड उपयोग के लिए, या 2 से 8 सीटों में सवारियों को बैठाने के काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा इनकी गति 15 से 35 मील प्रति घंटा तक होती है, जिससे ये पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाती है।रिंग रोड में आवाजाही के लिए बेहतरीन विकल्प सिद्ध होजैसलमेर का सोनार दुर्ग विश्व विरासत है। यहां सीजन के समय प्रतिदिन हजारों सैलानी भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा के लिए रिंग रोड पर गोल्फ कार्ट का संचालन किए जाने की योजना बनाई गई है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे में दुर्ग के चारों तरफ रिंग रोड में आवाजाही के लिए गोल्फ कार्ट एक बेहतरीन विकल्प सिद्ध हो सकेगा।
  • लजपालसिंह सोढ़ा, आयुक्त, नगरपरिषद जैसलमेर

