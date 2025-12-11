स्वर्णनगरी में ऐतिहासिक सोनार दुर्ग के चारों तरफ दौडेंग़ी गोल्फ कार्ट

जैसलमेर के सोनार दुर्ग को ध्वनि प्रदूषण और यातायात की अव्यवस्थाओं में सुधार के बीच नगरपरिषद की तरफ से एक और नवाचार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत सोनार दुर्ग के चारों तरफ यानी रिंग रोड में गोल्फ कार्ट चलाने की योजना बनाई गई है। जिस तरह से गड़ीसर में नगरपरिषद की तरफ से नौकायन का ठेका किया जाता है, उसी तर्ज पर गोल्फ कार्ट की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत आगामी 17 दिसम्बर को नगरपरिषद में दोपहर 2 से 4 बजे तक सार्वजनिक नीलामी करवाई जाएगी। जिसमें गोल्फ कार्ट का संचालन करने वाली फर्म या कोई संस्था, व्यक्ति आदि टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकता है। इसके लिए जहां 50 हजार रुपए धरोहर राशि परिषद में जमा करवानी होगी, वहीं न्यूनतम बोली 2 लाख रुपए रखी गई है। सफल बोलीदाता को यह कार्य 3 साल के लिए दिया जाएगा और उसे 10 प्रतिशत शुल्क वृद्धि के साथ अंतिम तौर पर बोली गई राशि नगरपरिषद में जमा करवानी होगी।