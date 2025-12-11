11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

जैसलमेर

खड़े टैंकर में लगी आग, आधे घंटे की मशक्कत कर किया काबू

पोकरण क्षेत्र के धोलिया गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 11 पर होटल के आगे खड़े एक टैंकर के केबिन में बुधवार को दोपहर अचानक आग गई।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Dec 11, 2025

पोकरण क्षेत्र के धोलिया गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 11 पर होटल के आगे खड़े एक टैंकर के केबिन में बुधवार को दोपहर अचानक आग गई। गनीमत रही कि आग पर समय रहते काबू कर लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया। लाठी पुलिस के अनुसार बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे धोलिया गांव के पास स्थित एक होटल के आगे टैंकर खड़ा था।

टैंकर के चालक बूंदी जिलांतर्गत हिंडोली तहसील के बसौली थानाक्षेत्र के खिनिया निवासी ओमप्रकाश पुत्र लादूलाल होटल में खाना खाकर टैंकर के केबिन में सो गया। इस दौरान केबिन में अचानक आग लग गई। आग लगने पर चालक की समय पर जाग हो गई और उसने कूदकर अपनी जान बचाई। आग से एकबारगी आसपास अफरा-तफरी मच गई। होटल के संचालक शिवप्रताप व यहां खड़े लोगों ने पास ही स्थित नलकूप को चालू किया और पानी डालकर केबिन में लगी आग पर काबू किया। सूचना पर लाठी थाने के सहायक उपनिरीक्षक किशनसिंह, कांस्टेबल प्रदीपकुमार, बद्रीनारायण घटनास्थल पहुंचे और मौका मुआयना किया। सहायक उपनिरीक्षक किशनसिंह ने बताया कि टैंकर में सीमेंट का पाउडर भरा हुआ था, जो चित्तौड़ के निंबाहेड़ा से जैसलमेर के पारेवर ले जाया जा रहा था। हालांकि समय रहते आग पर काबू कर लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन आग से टैंकर का केबिन जल गया।

Published on:

11 Dec 2025 08:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / खड़े टैंकर में लगी आग, आधे घंटे की मशक्कत कर किया काबू

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

