खड़े टैंकर में लगी आग, आधे घंटे की मशक्कत कर किया काबू

टैंकर के चालक बूंदी जिलांतर्गत हिंडोली तहसील के बसौली थानाक्षेत्र के खिनिया निवासी ओमप्रकाश पुत्र लादूलाल होटल में खाना खाकर टैंकर के केबिन में सो गया। इस दौरान केबिन में अचानक आग लग गई। आग लगने पर चालक की समय पर जाग हो गई और उसने कूदकर अपनी जान बचाई। आग से एकबारगी आसपास अफरा-तफरी मच गई। होटल के संचालक शिवप्रताप व यहां खड़े लोगों ने पास ही स्थित नलकूप को चालू किया और पानी डालकर केबिन में लगी आग पर काबू किया। सूचना पर लाठी थाने के सहायक उपनिरीक्षक किशनसिंह, कांस्टेबल प्रदीपकुमार, बद्रीनारायण घटनास्थल पहुंचे और मौका मुआयना किया। सहायक उपनिरीक्षक किशनसिंह ने बताया कि टैंकर में सीमेंट का पाउडर भरा हुआ था, जो चित्तौड़ के निंबाहेड़ा से जैसलमेर के पारेवर ले जाया जा रहा था। हालांकि समय रहते आग पर काबू कर लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन आग से टैंकर का केबिन जल गया।