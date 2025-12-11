11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

जैसलमेर

राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर पर्यटकों को मिलेगी नई सुविधा, किराया सिर्फ 10 रुपए

जैसलमेर नगर परिषद सोनार दुर्ग के चारों ओर रिंग रोड पर गोल्फ कार्ट चलाने की तैयारी कर रही है, ताकि ध्वनि प्रदूषण घटे और पर्यटन सुविधा बढ़े। 17 दिसंबर को नीलामी होगी। सफल बोलीदाता 10 से 40 कार्ट चला सकेंगे।

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Dec 11, 2025

Jaisalmer Tourists Good News Golf Carts to Run Around Sonar Fort at Just 10 per Ride

Sonar Fort (Patrika Photo)

Jaisalmer Tourism: जैसलमेर जिले के सोनार दुर्ग को ध्वनि प्रदूषण और यातायात की अव्यवस्थाओं में सुधार के बीच नगर परिषद की तरफ से एक और नवाचार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत सोनार दुर्ग के चारों तरफ यानी रिंग रोड में गोल्फ कार्ट चलाने की योजना बनाई गई है।

बता दें कि जिस तरह से गड़ीसर सरोवर में नगर परिषद की तरफ से नौकायन का ठेका किया जाता है, उसी तर्ज पर गोल्फ कार्ट की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत आगामी 17 दिसंबर को नगर परिषद में दोपहर दो से चार बजे तक सार्वजनिक नीलामी करवाई जाएगी, जिसमें गोल्फ कार्ट का संचालन करने वाली फर्म या कोई संस्था, व्यक्ति आदि टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकता है।

इसके लिए जहां 50 हजार रुपए धरोहर राशि परिषद में जमा करवानी होगी। वहीं, न्यूनतम बोली दो लाख रुपए रखी गई है। सफल बोलीदाता को यह कार्य तीन साल के लिए दिया जाएगा और उसे 10 प्रतिशत शुल्क वृद्धि के साथ अंतिम तौर पर बोली गई राशि नगर परिषद में जमा करवानी होगी।

अधिकतम 40 गोल्फ कार्ट लगा सकेंगे

नगर परिषद की तरफ से इस कार्य के लिए शर्त रखी गई है कि गोल्फ कार्ट चलाने वाले को न्यूनतम 10 और अधिकतम 40 कार्ट लगानी होंगी। इसमें प्रत्येक सवारी से निर्धारित 10 रुपए से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा।

इसके तहत गोल्फ कार्ट नीरज चौराहा से सवारियों को दुर्ग की अखे प्रोल और पूरे दुर्ग के चारों तरफ की रिंग रोड में कहीं भी ले जाने की व्यवस्था हो सकेगी। इसमें एक खास बात और है कि जिस समय ये कार्ट चलना शुरू होंगी, उस अवधि में तिपहिया टैक्सियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।

गोल्फ कार्ट की खूबियां

  • इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट रिचार्जेबल बैटरी पर चलती हैं, जिससे प्रदूषण नहीं होता।
  • अत्यंत शांत चलती हैं, आवासीय और पर्यटन क्षेत्रों में शोर कम करती हैं।
  • कम दूरी के परिवहन के लिए रिसॉर्ट, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल एरिया व निजी परिसरों में उपयोगी।
  • छोटे आकार और आसान संचालन के कारण तंग रास्तों पर भी सुगम आवागमन।
  • सड़क-कानूनी मॉडलों में हेडलाइट, सीट बेल्ट, टर्न सिग्नल जैसी सुरक्षा सुविधाएं।
  • माल ढुलाई, ऑफ-रोड उपयोग और 2 से 8 सीटों तक सवारियां ले जाने में सक्षम।
  • 15–35 मील प्रति घंटा की नियंत्रित गति, जिससे पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित।

रिंग रोड में आवाजाही के लिए बेहतरीन विकल्प सिद्ध हो

जैसलमेर का सोनार दुर्ग विश्व विरासत है। यहां सीजन के समय प्रतिदिन हजारों सैलानी भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा के लिए रिंग रोड पर गोल्फ कार्ट का संचालन किए जाने की योजना बनाई गई है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे में दुर्ग के चारों तरफ रिंग रोड में आवाजाही के लिए गोल्फ कार्ट एक बेहतरीन विकल्प सिद्ध हो सकेगा।
-लजपाल सिंह सोढ़ा, आयुक्त, नगर परिषद जैसलमेर

खबर शेयर करें:

