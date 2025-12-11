राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर पर्यटकों को मिलेगी नई सुविधा, किराया सिर्फ 10 रुपए

बता दें कि जिस तरह से गड़ीसर सरोवर में नगर परिषद की तरफ से नौकायन का ठेका किया जाता है, उसी तर्ज पर गोल्फ कार्ट की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत आगामी 17 दिसंबर को नगर परिषद में दोपहर दो से चार बजे तक सार्वजनिक नीलामी करवाई जाएगी, जिसमें गोल्फ कार्ट का संचालन करने वाली फर्म या कोई संस्था, व्यक्ति आदि टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकता है।