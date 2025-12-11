राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर पर्यटकों को मिलेगी नई सुविधा, किराया सिर्फ 10 रुपए

Sonar Fort (Patrika Photo)
Jaisalmer Tourism: जैसलमेर जिले के सोनार दुर्ग को ध्वनि प्रदूषण और यातायात की अव्यवस्थाओं में सुधार के बीच नगर परिषद की तरफ से एक और नवाचार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत सोनार दुर्ग के चारों तरफ यानी रिंग रोड में गोल्फ कार्ट चलाने की योजना बनाई गई है।
बता दें कि जिस तरह से गड़ीसर सरोवर में नगर परिषद की तरफ से नौकायन का ठेका किया जाता है, उसी तर्ज पर गोल्फ कार्ट की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत आगामी 17 दिसंबर को नगर परिषद में दोपहर दो से चार बजे तक सार्वजनिक नीलामी करवाई जाएगी, जिसमें गोल्फ कार्ट का संचालन करने वाली फर्म या कोई संस्था, व्यक्ति आदि टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकता है।
इसके लिए जहां 50 हजार रुपए धरोहर राशि परिषद में जमा करवानी होगी। वहीं, न्यूनतम बोली दो लाख रुपए रखी गई है। सफल बोलीदाता को यह कार्य तीन साल के लिए दिया जाएगा और उसे 10 प्रतिशत शुल्क वृद्धि के साथ अंतिम तौर पर बोली गई राशि नगर परिषद में जमा करवानी होगी।
नगर परिषद की तरफ से इस कार्य के लिए शर्त रखी गई है कि गोल्फ कार्ट चलाने वाले को न्यूनतम 10 और अधिकतम 40 कार्ट लगानी होंगी। इसमें प्रत्येक सवारी से निर्धारित 10 रुपए से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा।
इसके तहत गोल्फ कार्ट नीरज चौराहा से सवारियों को दुर्ग की अखे प्रोल और पूरे दुर्ग के चारों तरफ की रिंग रोड में कहीं भी ले जाने की व्यवस्था हो सकेगी। इसमें एक खास बात और है कि जिस समय ये कार्ट चलना शुरू होंगी, उस अवधि में तिपहिया टैक्सियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
गोल्फ कार्ट की खूबियां
जैसलमेर का सोनार दुर्ग विश्व विरासत है। यहां सीजन के समय प्रतिदिन हजारों सैलानी भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा के लिए रिंग रोड पर गोल्फ कार्ट का संचालन किए जाने की योजना बनाई गई है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे में दुर्ग के चारों तरफ रिंग रोड में आवाजाही के लिए गोल्फ कार्ट एक बेहतरीन विकल्प सिद्ध हो सकेगा।
-लजपाल सिंह सोढ़ा, आयुक्त, नगर परिषद जैसलमेर
