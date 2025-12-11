जैसलमेर: कलक्टर और उपखंड अधिकारियों को लगाया प्रशासक, प्रमुख और सभी प्रधानों का कार्यकाल पूरा

जैसलमेर जिले में कुल सात पंचायत समितियां हैं। जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने इस संबंध में जारी किए गए आदेश में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत समिति जैसलमेर, मोहनगढ़ और सम में उपखंड अधिकारी जैसलमेर को प्रशासक, फतेहगढ़ में फतेहगढ़ उपखंड अधिकारी, नाचना और सांकड़ा में उपखंड अधिकारी पोकरण और भणियाणा पंचायत समिति में भणियाणा उपखंड अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासक की कार्यावधि नवनिर्वाचन के बाद गठित पंचायत समिति की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पहले दिन तक रहेगी।