MP में दो महीने के अंदर होंगी 5 बड़ी परीक्षाएं, 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल

MP Competitive Exams: मध्यप्रदेश मे दिसंबर और जनवरी महीनो में प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे व्यस्त सीजन शुरू होने वाला है। एमपीपीएससी (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) कुल 5 बड़ी परीक्षाएं आयोजित करने जा रहे है, जिनमें 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस बार आवेदन पत्रों की एआइ तकनीक से स्कैनिंग की जाएगी। अलग-अलग विभागों की रिक्तियों के अनुसार परीक्षाओं की शेड्यूलिंग जारी कर दी गई है, वहीं दो परीक्षाओं की तारीखों में संशोधन भी किया गया है। (MP Government Jobs)