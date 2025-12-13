MP में दो महीने के अंदर होंगी 5 बड़ी परीक्षाएं, 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल

mp competitive exams update (फोटो- Freepik)
MP Competitive Exams: मध्यप्रदेश मे दिसंबर और जनवरी महीनो में प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे व्यस्त सीजन शुरू होने वाला है। एमपीपीएससी (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) कुल 5 बड़ी परीक्षाएं आयोजित करने जा रहे है, जिनमें 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस बार आवेदन पत्रों की एआइ तकनीक से स्कैनिंग की जाएगी। अलग-अलग विभागों की रिक्तियों के अनुसार परीक्षाओं की शेड्यूलिंग जारी कर दी गई है, वहीं दो परीक्षाओं की तारीखों में संशोधन भी किया गया है। (MP Government Jobs)
एमपीपीएससी अपनी सबसे नजदीकी परीक्षा 14 दिसंबर को फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती के रूप में आयोजित करेगा। 67 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में इस बार रेकॉर्ड 44 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके बाद 11 जनवरी को सेट परीक्षा होगी, जिसमें एक लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों शामिल है। इस बार सेट 25 से अधिक विषयों में आयोजित होगी। जनवरी के शुरुआती हफ्ते में ही एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 का आयोजन भी करेगा।
उधर, कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) द्वारा आयोजित दो महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया गया है। सब-इंस्पेक्टर (एसआई) और सूबेदार भर्ती-2025 अब 9 जनवरी की बजाय 16 जनवरी 2026 से होगी। 500 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में 1,53,249 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें लगभग 4 हजार इंजीनियरिंग और पीएचडी धारक भी शामिल हैं।
वहीं विवादों से घिरी समूह-2 और उपसमूह-3 भर्ती परीक्षा की तारीख भी बदल दी गई है। नगर निगम की आपत्ति के बावजूद बोर्ड परीक्षा कराने के अपने निर्णय पर अडिग है। यह परीक्षा अब 13 दिसंबर 2025 की जगह 23 जनवरी 2026 से आयोजित होगी। (MP Government Jobs)
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग