एमपी में पड़ने वाली है गलन वाली शीतलहर, 48 घंटों में तापमान में भारी गिरावट की चेतावनी

एमपी में गलन वाली शीतलहर का अलर्ट (Photo Story- Patrika)
Severe Cold Alert : इन दिनों मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। 13 दिसंबर शनिवार से तापमान में और गिरावट दर्ज होने की संभावना है। उत्तर भारत की पहाड़ियों पर जारी भारी बर्फबारी का असर आज से राज्य के अधिकतर इलाकों में दिखाई दे सकता है। 25 से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार, शनिवार से ठंड में और बढ़ोतरी होगी। ऐसे में कई क्षेत्रों में गलन वाली शीतलहर का प्रभाव देखने को मिलेगा।
उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते प्रदेश के 25 से ज़्यादा शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे द्रज किया जाएगा। जबकि, मौजूदा समय में ही सूबे के शहडोल, उमरिया, राजगढ़ और नौगांव समेत कई जिलों का तापमान 3 डिग्री से 7 डिग्री के बीच पहुंच गया है।
भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में तापमान गिरकर 6 से 9 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में शीतलहर और गंभीर शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। साथ ही रात और सुबह के समय लगातार कोहरे, कम विजिबिलिटी और कड़ाके की ठंड की चेतावनी भी दी गई है।
कई इलाकों में सुबह और रात में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण ट्रैफिक में दिक्कत हो सकती है। लोगों को इस दौरान सावधान रहने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, 13 दिसंबर को प्रदेश के भोपाल, इंदौर, शाजापुर, सीहोर, शहडोल और राजगढ़ समेत कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।
अगले 24 से 48 घंटों में तापमान और गिरने की संभावना है, जिससे सुबह और शाम को ठंड और बढ़ जाएगी। जबलपुर, कटनी, सतना, गुना, धार, मंदसौर, खंडवा और बड़वानी जैसे इलाकों में तापमान 10 डिग्री से काफी नीचे जाने की उम्मीद है।
