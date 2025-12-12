12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

भोपाल

एमपी में 19000 मेगावॉट के शीर्ष पर पहुंची डिमांड, बिजली का नया रिकार्ड

Electricity- इतिहास में सर्वाधिक बिजली की मांग, शुक्रवार को 19113 मेगावाट दर्ज हुई

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 12, 2025

Electricity demand in MP reaches a peak of 19000 MW

एमपी में 19000 मेगावॉट के शीर्ष पर पहुंची बिजली की डिमांड (फोटो- सोशल मीडिया)

Electricity- मध्यप्रदेश में बिजली की मांग का नया रिकार्ड बना है। प्रदेश में शुक्रवार को 19000 मेगावॉट की मांग हुई। बिजली की डिमांड पहली बार इस शीर्ष पर पहुंची। खास बात यह है कि यह सर्वाधिक मांग तब उठी जब मध्यप्रदेश के ऊर्जा सचिव व एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले शक्तिभवन में निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने कन्ट्रोल रूम में रियल टाइम में बिजली की मांग और उसकी शत प्रतिशत आपूर्ति को खुद मॉनीटर पर देखा। इसी के साथ उर्जा सचिव व प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले ने अधिकारियों को मांग में और बढ़ोत्तरी के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने हर हाल में बिजली आपूर्ति सुनिश्वित करने के निर्देश दिए।

इतिहास में सर्वाधिक बिजली की मांग 19113 मेगावाट दर्ज

पावर मैनेजमेंट कंपनी पीएमसी के एमडी विशेष गढ़पाले जब कन्ट्रोल रूम में निरीक्षण कर रहे थे तभी बिजली की मांग 19000 मेगावॉट के शीर्ष पर पहुंची। शक्तिभवन में सुबह 11 बजे मध्यप्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक बिजली की मांग 19113 मेगावाट दर्ज हुई। ऊर्जा सचिव ने कन्ट्रोल रूम में रियल टाइम में बिजली की मांग और उसकी पूर्ण रूप से सप्लाई को मॉनीटर पर देखा।

मध्यप्रदेश में बिजली की मांग पहली बार 19000 मेगावॉट के शीर्ष पर पहुंची है। इस पर एमडी विशेष गढ़पाले ने भविष्य में बिजली की मांग 20 हजार मेगावॉट तक पहुंचने की संभावना को देखते हुए अधिकारियों से कहा कि बिजली की इस प्रकार शेड्यूलिंग की जाए जिससे ऐसी स्थि‍ति‍ में भी प्रदेश में शतप्रतिशत बिजली सप्लाई संभव हो सके।

तीनों विद्युत वितरण कंपनी में हो रही विद्युत सप्लाई का मॉनीटर पर अवलोकन

एमडी विशेष गढ़पाले ने प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनी में हो रही विद्युत सप्लाई का मॉनीटर पर अवलोकन किया। पावर मैनेजमेंट कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक पीके जैन व मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन व प्रशासन राजीव गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अभियंता भी इस अवसर पर कन्ट्रोल रूम में ही थे।

ऊर्जा सचिव ने रियल टाइम में पॉवर मैनेजमेंट की कार्यपणाली को देख कर कुछ निर्देश भी दिए। उन्होंने कन्ट्रोल रूम का गहन निरीक्षण करते हुए कई बिंदुओं का विश्लेषण किया। एमडी विशेष गढ़पाले ने मेरिट आर्डर सिद्धांत के आधार पर बिजली की शेड्यूलिंग करने का सिस्टम प्रत्यक्ष तौर पर देखा।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 19000 मेगावॉट के शीर्ष पर पहुंची डिमांड, बिजली का नया रिकार्ड

