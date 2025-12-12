एमपी में 19000 मेगावॉट के शीर्ष पर पहुंची डिमांड, बिजली का नया रिकार्ड

Electricity- मध्यप्रदेश में बिजली की मांग का नया रिकार्ड बना है। प्रदेश में शुक्रवार को 19000 मेगावॉट की मांग हुई। बिजली की डिमांड पहली बार इस शीर्ष पर पहुंची। खास बात यह है कि यह सर्वाधिक मांग तब उठी जब मध्यप्रदेश के ऊर्जा सचिव व एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले शक्तिभवन में निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने कन्ट्रोल रूम में रियल टाइम में बिजली की मांग और उसकी शत प्रतिशत आपूर्ति को खुद मॉनीटर पर देखा। इसी के साथ उर्जा सचिव व प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले ने अधिकारियों को मांग में और बढ़ोत्तरी के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने हर हाल में बिजली आपूर्ति सुनिश्वित करने के निर्देश दिए।