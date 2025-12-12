Delhi रूट के यात्रियों को राहत, 12 घंटे पहले बनेगा ‘रिजर्वेशन चार्ट’

12185 रानी कमलापति–रीवा एक्सप्रेस पहले रात 10:00 बजे प्रस्थान करती थी, अब रात 9:55 बजे करेगी।

22145 भोपाल–रीवा एक्सप्रेस पहले 11:05 PM बजे रात में प्रस्थान करती थी अब 11:00 PM पर करेगी

19324 भोपाल–डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस पहले 5:00 PM और अब 5:10 PM

14814 भोपाल–जोधपुर एक्सप्रेस पहले: 4:55 PM अब 4:40 PM

12197 भोपाल–ग्वालियर एक्सप्रेस पहले 3:15 PM अब: 3:10 PM

19712 भोपाल–जयपुर एक्सप्रेस पहले 4:35 PM अब 4:30 PM

22172 रानी कमलापति–पुणे एक्सप्रेस पहले 3:50 PM अब 3:40 PM

01665 रानी कमलापति–अगरतल्ला स्पेशल पहले 3:40 PM अब 3:20 PM