भोपाल

Delhi रूट के यात्रियों को राहत, 12 घंटे पहले बनेगा 'रिजर्वेशन चार्ट'

MP News: यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में रेलवे प्रशासन ने अहम कदम उठाया है।

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 12, 2025

indian Train

indian Train (Photo Source - Patrika)

MP News: रेलवे ने यात्रियों को समय रहते उनकी आरक्षण स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने व दूसरे स्थानों से आने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यात्रियों में अनावश्यक चिंता को दूर करने एवं लंबी दूरी की ट्रेनों को समय पर पकड़ने में सुविधा प्रदान करने के लिए पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन चलने के कम से कम 12 घंटे पूर्व तैयार किया जाएगा।

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नई व्यवस्था के अंतर्गत 12 दिसंबर से 12155/12156 रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन-रानी कमलापति शान-ए-भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस का पहला रिजर्वेशन चार्ट 12 घंटे पूर्व तैयार किया जाएगा। इस गाड़ी के आपातकालीन कोटा के लिए आवेदन कार्यदिवस में एक दिन पूर्व स्वीकार्य किया जाएगा।

यात्रियों के हित में निर्णय

यह निर्णय यात्रियों के हित में लागू किया जा रहा है, जिससे उन्हें यात्रा से पहले ही आरक्षण की सही स्थिति पता चल सके, और सुगम यात्रा कर सके। अभी यह पहल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल मंडल के शान-ए-भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में की जा रही है। - सौरभ कटारिया, सीनियर डीसीएम

1 जनवरी से बदल जाएगी इन ’25 ट्रेनों’ की टाइमिंग

रेलवे नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से ट्रेनों के समय में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जिसमें भोपाल रेल मंडल की कुल 25 ट्रेनों के समय में बदलाव किया जाएगा, जिससे कई ट्रेनों के मार्ग और गति में बदलाव देखने को मिलेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने पहले से ही समय-सारणी जारी कर दी है।

इन ट्रेनों का समय बदला

12185 रानी कमलापति–रीवा एक्सप्रेस पहले रात 10:00 बजे प्रस्थान करती थी, अब रात 9:55 बजे करेगी।
22145 भोपाल–रीवा एक्सप्रेस पहले 11:05 PM बजे रात में प्रस्थान करती थी अब 11:00 PM पर करेगी
19324 भोपाल–डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस पहले 5:00 PM और अब 5:10 PM
14814 भोपाल–जोधपुर एक्सप्रेस पहले: 4:55 PM अब 4:40 PM
12197 भोपाल–ग्वालियर एक्सप्रेस पहले 3:15 PM अब: 3:10 PM
19712 भोपाल–जयपुर एक्सप्रेस पहले 4:35 PM अब 4:30 PM
22172 रानी कमलापति–पुणे एक्सप्रेस पहले 3:50 PM अब 3:40 PM
01665 रानी कमलापति–अगरतल्ला स्पेशल पहले 3:40 PM अब 3:20 PM

Published on:

12 Dec 2025 05:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Delhi रूट के यात्रियों को राहत, 12 घंटे पहले बनेगा 'रिजर्वेशन चार्ट'

