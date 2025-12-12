‘पश्चिमी विक्षोभ’ हुआ सक्रिय, 5 जिलों में शीतलहर के साथ गिरेगा ‘मावठा’

Weather Update: मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड का टॉर्चर जारी है। कई जिलों में पारा 5 डिग्री के आसपास रहा। रात होते ही भोपाल के पारे में गिरावट हुई। तो ग्वालियर में ग्वालियर सर्दी के इस सीजन के 72 दिन पूरे हो चुके है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में वह कड़ाके वाली ठंड अभी तक नहीं आई, जो हर साल दिसंबर में दस्तक देती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 25 साल बाद सर्दी का प्राकृतिक ट्रैक बदल गया है। जिस ठंड से उत्तर-मध्य भारत का यह हिस्सा ठिठुरता था, इस बार वह भोपाल, इंदौर मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में महसूस की जा रही है।



सामान्य तौर पर बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर से होकर गुजरते हैं, लेकिन इस बार वे तिब्बत के पठार की ओर शिफ्ट हो गए। उत्तरी हवाएं हिमालय के ऊपरी हिस्से से निकलकर राजस्थान होते हुए सीधे प्रदेश के गध्य हिस्से में पहुंच रही हैं। इस बार यह हवा ग्वालियर-चंबल की ओर मुड़ ही नहीं रही है।