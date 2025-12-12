डॉक्टर एक क्लिक पर बता देंगे मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, IIIT के इनोवेशन से सुरक्षित होगा सफर

MP News: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अब सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बदलने का बड़ा जरिया बनती जा रही है। इसका उदाहरण इस बार स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (एसआइएच) 2025 में देखने को मिला, जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) भोपाल के छात्रों ने दो ऐसे (स्वास्थ्य-सेतु' और 'सुरक्षाट्रेल) इनोवेटिव समाधान पेश किए, जिनसे इलाज और यात्रा दोनों और अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बन सकेंगी। डॉ. मीनाक्षी चौधरी के मार्गदर्शन में तैयार स्वास्थ्य-सेतु एक एआइ- इनेबल्ड डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है। यह खासतौर पर प्रवासी मजदूरों और दूर-दराज में काम करने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इससे डॉक्टर किसी भी समय मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री सेकंडों में देख सकेंगे।