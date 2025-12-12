15 दिसंबर से नहीं चला पाएंगे बिना ‘PUC’ और ‘बीमा’ वाली गाड़ियां, अभियान शुरू

उल्लेखनीय है कि दुर्घटना की स्थिति में बगैर बीमा वाले वाहन चालक पीड़ित पक्ष को न्यायालय में केस हारने के बाद किसी प्रकार का मुआवजा उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। सरकार ने इस तरह के मामलों से निपटने के लिए ही सभी प्रकार के वाहनों में थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य कर दिया है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को भी अनिवार्य किया जा रहा है। शहर में 18 लाख से ज्यादा गाडिय़ां चल रही हैं जिनमें से 50 प्रतिशत के पास थर्ड पार्टी बीमा उपलब्ध नहीं है।