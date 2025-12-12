मोहन सरकार के 2 साल: लैंड पूलिंग से लेकर विजन डॉक्यूमेंट तक CM ने खुलकर की बात

CM Mohan Yadav Exclusive Interview: मिल मजदूरों के 25 से 30 साल पुराने विवाद आपकी सरकार ने सुलझाए हैं लेकिन 10 से 12 साल हो गए, सहकारिता के चुनाव नहीं हुए, निगम मंडलों, प्राधिकरणों व आयोगों में नियुक्तियों भी अटकी है। ये सारे उपक्रम सीधे जनता से जुड़े हैं। क्या सरकार सहकारिता चुनाव कराएगी, निगम मंडलों में नियुक्तियां कब तक होंगी? मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन सवालों के जवाब में कहा कि जब हम मिल मजदूरों को उनका हक दिला सकते हैं, तब सहकारिता के चुनाव भी कराएंगे। निगम मंडलों में नियुक्तियां भी जल्द होंगी। मोहन सरकार के दो साल पूरे होने पर पत्रिका के स्टेट एडिटर पंकज श्रीवास्तव ने सीएम मोहन यादव से की बात...