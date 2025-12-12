MP की धरती ने उगला खजाना, रेयर अर्थ एलिमेंट मिला, इन जिलों में भी चल रही खोज

केंद्र सरकार ने 2024 में एक्सप्लोरेशन नीति लागू की है। मप्र, केंद्र सरकार की इस नीति का क्रियान्वयन करने वाला पहला राज्य बना था। प्रदेश में स्ट्रेटेजिक एवं क्रिटिकल मिनरल, मुख्यतः रॉक-फास्फेट, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट एवं रेयर अर्थ एलीमेंट (आरईई) की खोजबीन का काम किया जा रहा है। प्रदेश में जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और निजी कंपनियां सर्वे कर रही हैं। अभी तक एक्सप्लोरेशन के लिए 73 खनिज ब्लॉक दिए गए हैं। इसमें प्लेटिनम का हाल ही में दिया गया ब्लॉक भी शामिल है।