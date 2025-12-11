एमपी में लोकायुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाई, एक दिन में पकड़े 5 रिश्वतखोर

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में इंदौर लोकायुक्त की टीम ने जनजतीय विभाग में पदस्थ लेखापाल जाम सिंह अमलियार को 14500 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। लेखापाल जाम सिंह अमलियार ने आवेदक शांतिलाल जो कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय अम्बापाडा संकुल केन्द्र बोलासा, विकासखण्ड पेटलावद जिला झाबुआ में माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ है से 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। आवेदक शांतिलाल पर भाई-भतीजावादा के आरोप लगे थे और इसी कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसी मामले का निपटारा कराने के एवज में लेखपाल जाम सिंह अमलियार ने उससे 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी और द्वारा आवेदक से 50,000 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। जिसकी शिकायत पर लोकायुक्त इंदौर की टीम ने उसे 14500 रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें- 14,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया ‘अकाउंटेंट’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई