शीत लहर से भगवान भी बेहाल, गर्म कपड़े, गर्भगृह में सिगड़ी,सोठ, मेवा, बाजरे के लड्डुओं का भोग

लखेरापुरा के श्रीजी मंदिर में इन दिनों सर्दियों को देखते हुए व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंदिर के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। मंदिर के श्रीकांत शर्मा ने बताया कि यहां भगवान की बालरूप में सेवा की जाती है। हर मौसम के हिसाब से व्यवस्थाएं रहती है। सर्दियों में मंदिर के पट सुबह 8:30 बजे खुलते हैं और शाम को 7 बजे बंद होते हैं। इसी प्रकार शीत अधिक होने के कारण भोग में सोठ के लड्डू, सूखे मेवे, ज्वार और बाजरे के लड्डू, गुड़ी, तिल की बर्फी आदि का भोग लगाया जाता है। गर्भगृह में सर्द हवा से बचाव के लिए रूई के पर्दे लगाकर रोशनदानों को ढांक दिया जाता है।