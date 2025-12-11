मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित होंगे MP के ये शहर, बनेंगे कई हाई स्पीड कॉरिडोर, एक्सप्रेस वे भी

MP News: लोक निर्माण विभाग मेट्रोपॉलिटन एरिया, उसके आसपास के क्षेत्रों में राजमार्गों का घनत्व बढ़ाए। जल्द ही जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। प्रस्ताव ऐसा बनाएं कि शहरी, ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्र सभी को अधोसंरचना विकास का लाभ मिले। राजमार्गों का घनत्व राष्ट्रीय स्तर के समीप ले जाने के लिए प्रस्ताव बनाएं। शहरी विकास की इंटीग्रेटेड पॉलिसी के निर्माण में लोक निर्माण विभाग को भी शामिल किया जाए।