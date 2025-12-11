MP का पहला थाना…यहां शुरू हुआ E-मालखाना, एक क्लिक पर मिलेंगे सबूत

MP News: टीटी नगर थाने में प्रदेश का पहला डिजिटल या ई-माल खाना शुरू किया गया। इसमें अपराध के सारे सबूतों को डिजिटली निगरानी रखी जाएगी। बुधवार को पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा ने इसका शुभारंभ किया। यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन के तहत शुरू की गई है। नए सिस्टम के तहत मालखाने में जमा सभी सामान को पूरी तरह डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। यह बार कोड उस वस्तु पर चिपका दिया जाता है। जिस बॉक्स में सामान रखा जाएगा, उस पर भी क्यू आर कोड लगाया जाएगा, ताकि उसे तुरंत ट्रैक किया जा सके। जब्त वाहन और अन्य बड़ी संपत्तियां भी बार कोड से ट्रेस होंगी।