MP का पहला थाना…यहां शुरू हुआ E-मालखाना, एक क्लिक पर मिलेंगे सबूत

MP News: राजधानी भोपाल के टीटी नगर थाने में शुरू हुआ ई-मालखाना। (photo-patrika)
MP News: टीटी नगर थाने में प्रदेश का पहला डिजिटल या ई-माल खाना शुरू किया गया। इसमें अपराध के सारे सबूतों को डिजिटली निगरानी रखी जाएगी। बुधवार को पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा ने इसका शुभारंभ किया। यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन के तहत शुरू की गई है। नए सिस्टम के तहत मालखाने में जमा सभी सामान को पूरी तरह डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। यह बार कोड उस वस्तु पर चिपका दिया जाता है। जिस बॉक्स में सामान रखा जाएगा, उस पर भी क्यू आर कोड लगाया जाएगा, ताकि उसे तुरंत ट्रैक किया जा सके। जब्त वाहन और अन्य बड़ी संपत्तियां भी बार कोड से ट्रेस होंगी।
प्रॉपर्टी को एक यूनिक क्यू आर कोड मिलेगा। किस सामान का क्या प्रकार, कितनी मात्रा, उसकी हालत और वह मालखाने में कहां रखा है यह सब जानकारी तुरंत देखी जा सकेगी।
कौन सा पुलिसकर्मी किस समय कौन-सा सामान जमा कर रहा है या निकाल रहा है इसकी एंट्री अपने आप डिजिटल सिस्टम में दर्ज हो जाएगी।
अब सबूतों के खोने, गुम होने, छेड़छाड़ या मिक्स होने की आशंका बहुत कम होगी। भविष्य में सिस्टम में सीसीटीवी और बायोमैट्रिक एक्सेस भी जोड़ा जा सकता है।
कोर्ट, जांच अधिकारी या एफएसएल को जो भी सामग्री चाहिए, उसे तुरंत खोजकर जारी किया जा सकेगा। इससे जांच की रफ्तार और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेगी।
डिजिटल रेकॉर्ड की वजह से स्टॉक रजिस्टर, लॉग और रिपोर्ट अपने आप तैयार हो जाएंगी।
राजधानीभोपाल में शुरू हुई इस व्यवस्था से सबूतों की गुमशुदगी या छेड़छाड़ की संभावना काफी कम हो जाएगी। केस मैनेजमेंट बेहतर होगा, जनता का भरोसा बढ़ेगा, कर्मचारियों का काम कम होगा और टेक्नोलॉजी आधारित स्मार्ट पुलिङ्क्षसग को बढ़ावा मिलेगा।
-हरिनारायण चारी मिश्र, पुलिस आयुक्त
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग