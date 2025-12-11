IAS संतोष वर्मा की फिर विवादित टिप्पणी, इस बार हाईकोर्ट पर लगा दिया गंभीर आरोप, आप भी सुनें

आपको बता दें कि, इस बार आईएएस संतोष वर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा- एससी/एसटी बच्चों को हाईकोर्ट सिविल जज नहीं बनने दे रहा। वर्मा का बयान सामने आने के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया में हंगामा खड़ा हो गयाहै। उन्होंने कहा कि, 50 फीसदी कटऑफ, लेकिन एससी-एसटी को दिए जा रहे 49.95 नंबर। इंटरव्यू में उन्हें 20 नंबर नहीं मिल रहे। इसके बजाए उन्हें 19.5 नंबर दिए जाते हैं।'