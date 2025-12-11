11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

विदिशा

एमपी में ’30 हजार’ की रिश्वत लेते ‘इंजीनियर’ रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में लोकायुक्त ने जनपद पंचायत लटेरी में पदस्थ उपयंत्री को 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।

विदिशा

image

Himanshu Singh

Dec 11, 2025

bribe in vidisha

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश में लोकायुक्त के द्वारा रिश्वतखोरों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। बावजूद इसके घूसखोरी के मामले प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक मामला विदिशा जिले से सामने आया है। यहां पर उपयंत्री के द्वारा सीसी सड़क के निर्माण के लिए 40 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी।

पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल दुर्गेश राठौर ने बताया कि आवेदक कन्हैया लाल शर्मा के पंचायत सचिव रहते हुए लगभग एक महीने पहले ग्राम पंचायत धीरगढ़ में हुए सीसी सड़क निर्माण के मूल्यांकन में आरोपी उपयंत्री राम गोपाल यादव के द्वारा 40 हजार रुपए की मांग की जा रही थी।

30 हजार की रिश्वत लेते इंजीनियर रंगे हाथों पकड़ाया

इस मामले की शिकायत आवेदक कन्हैया लाल शर्मा ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल दुर्गेश राठौर से की। शिकायत सत्यापन सही पाए जाने पर ट्रेप दल का गठन किया गया। आरोपी राम गोपाल यादव को गंजबासौदा स्थित घर से 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7, के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

चार रिश्वतखोर पकड़ाए

प्रदेश के अलग-अलग जिलों में लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए 4 और रिश्वतखोरों को पकड़ा है। शिवपुरी में अपर कलेक्टर कार्यालय के स्टेनो को पांच हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी स्टोनो के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

झाबुआ जनजतीय विभाग में पदस्थ लेखापाल जामसिंह अमलियार को लोकायुक्त ने 14,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

नरसिंहपुर में लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने सहकारिता निरीक्षक (कॉपरेटिव इंस्पेक्टर) संजय दुबे को 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा है। सहकारिता निरीक्षक संजय दुबे के खिलाफ 8 दिसंबर को लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

बालाघाट में भी जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने तहसील कार्यालय बिरसा में पदस्थ बाबू राजकुमार रामटेके को 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर बाबू राजकुमार रामटेके के खिलाफ संतोष ढेकवार नाम के युवक ने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी।

Updated on:

11 Dec 2025 08:54 pm

Published on:

11 Dec 2025 08:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / एमपी में '30 हजार' की रिश्वत लेते 'इंजीनियर' रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

