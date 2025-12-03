Patrika LogoSwitch to English

विदिशा

बड़ी राहत: पुलिसकर्मियों को सलामी ठोककर नहीं देना होगा आवेदन, Online हुआ ये काम

MP News: पुलिस विभाग ने इस सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब 1131 पुलिसकर्मी थाने से ही इस चीज को लेकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, मुख्यालय दौड़ लगाने की झंझट खत्म।

विदिशा

image

Akash Dewani

Dec 03, 2025

online leave application system vidisha police mp news

online leave application system in Vidisha Police Department (फोटो- विदिशा पुलिस ऑफिसियल वेबसाइट)

Online Leave Application: विदिशा पुलिस विभाग (Vidisha Police Department) मे अवकाश प्रक्रिया अब पूरी तरह आसान होने जा रही है। पहले छुट्टी के लिए जवानों को जिला मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों के सामने सलामी ठोककर आवेदन देना पड़ता था, लेकिन अब यह झंझट खत्म होगा। थाने या चौकी से ही पुलिसकर्मी अपने अवकाश सहित अन्य आवेदन ऑनलाइन भेज सकेंगे। अवकाश मंजूरी की पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही पूरी होगी। (MP News)

जल्द शुरू होगी सुविधा, 1131 पुलिसकर्मियो को मिलेगा लाभ

जिले के 1131 पुलिसकर्मियो को यह सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारियां अंतिम चरण में है। स्टाफ की सेवा पुस्तिकाएं ऑनलाइन करने के बाद अब उनका सत्यापन चल रहा है। एसपी ने बताया कि अभी तक अवकाश से लेकर अन्य कई कार्यों के लिए जवानों को मुख्यालय की दौड लगानी पड़ती थी, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम लागू होने के बाद वे अपने कार्यस्थल से ही अधिकांश प्रक्रियाएं निपटा सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और कामकाज भी सुव्यवस्थित बनेगा।

दस्तावेज संधारण से मिलेगी मुक्ति

ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद पुलिस के सभी स्टाफ के साध्थ कार्यालयीन स्टाफ को भी बड़ी संधारण और रखरखाव से मुक्ति मिलेगी। सभी स्टाफ के दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। पूर्व के रिकॉर्ड भी ऑनलाइन अपलोड किए जा रहे हैं। (MP News)

ऑनलाइन व्यवस्था से मिलेंगी ये सुविधाएं

  • पुलिस स्टाफ सर्विस बुक का अवलोकन कर सकेंगे।
  • रेकॉर्ड में उपलब्धि व कार्रवाई का विवरण भी होगा।
  • सभी तरह के अवकाश का विवरण उपलब्ध होगा।
  • अवकाश के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
  • स्थानांतरण का आवेदन, आमद व रवानगी प्रक्रिया।
  • वेतन, टैक्स, पीएफ व अन्य विवरण की जानकारी।
  • ग्रीवांश व ऑर्डर बुक लेखन का विवरण उपलब्ध होगा।

प्रक्रिया लगभग पूरी- एसपी

अवकाश के लिए अब केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पुलिस स्टाफ को अब ये अवकाश की जानकारी भी ऑनलाइन माध्यम से होगी। सर्विस बुक सहित सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। सभी की अलग लॉगिन होगी। इसको लेकर लगभग सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। - रोहित काशवानी, पुलिस अधीक्षक विदिशा

03 Dec 2025 11:48 am

