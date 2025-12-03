बड़ी राहत: पुलिसकर्मियों को सलामी ठोककर नहीं देना होगा आवेदन, Online हुआ ये काम

जिले के 1131 पुलिसकर्मियो को यह सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारियां अंतिम चरण में है। स्टाफ की सेवा पुस्तिकाएं ऑनलाइन करने के बाद अब उनका सत्यापन चल रहा है। एसपी ने बताया कि अभी तक अवकाश से लेकर अन्य कई कार्यों के लिए जवानों को मुख्यालय की दौड लगानी पड़ती थी, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम लागू होने के बाद वे अपने कार्यस्थल से ही अधिकांश प्रक्रियाएं निपटा सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और कामकाज भी सुव्यवस्थित बनेगा।