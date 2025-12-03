बड़ी राहत: पुलिसकर्मियों को सलामी ठोककर नहीं देना होगा आवेदन, Online हुआ ये काम

online leave application system in Vidisha Police Department (फोटो- विदिशा पुलिस ऑफिसियल वेबसाइट)
Online Leave Application: विदिशा पुलिस विभाग (Vidisha Police Department) मे अवकाश प्रक्रिया अब पूरी तरह आसान होने जा रही है। पहले छुट्टी के लिए जवानों को जिला मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों के सामने सलामी ठोककर आवेदन देना पड़ता था, लेकिन अब यह झंझट खत्म होगा। थाने या चौकी से ही पुलिसकर्मी अपने अवकाश सहित अन्य आवेदन ऑनलाइन भेज सकेंगे। अवकाश मंजूरी की पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही पूरी होगी। (MP News)
जिले के 1131 पुलिसकर्मियो को यह सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारियां अंतिम चरण में है। स्टाफ की सेवा पुस्तिकाएं ऑनलाइन करने के बाद अब उनका सत्यापन चल रहा है। एसपी ने बताया कि अभी तक अवकाश से लेकर अन्य कई कार्यों के लिए जवानों को मुख्यालय की दौड लगानी पड़ती थी, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम लागू होने के बाद वे अपने कार्यस्थल से ही अधिकांश प्रक्रियाएं निपटा सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और कामकाज भी सुव्यवस्थित बनेगा।
ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद पुलिस के सभी स्टाफ के साध्थ कार्यालयीन स्टाफ को भी बड़ी संधारण और रखरखाव से मुक्ति मिलेगी। सभी स्टाफ के दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। पूर्व के रिकॉर्ड भी ऑनलाइन अपलोड किए जा रहे हैं। (MP News)
अवकाश के लिए अब केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पुलिस स्टाफ को अब ये अवकाश की जानकारी भी ऑनलाइन माध्यम से होगी। सर्विस बुक सहित सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। सभी की अलग लॉगिन होगी। इसको लेकर लगभग सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। - रोहित काशवानी, पुलिस अधीक्षक विदिशा
बड़ी खबरेंView All
विदिशा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग