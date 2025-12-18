मंदिर बनाने को लेकर मचा बवाल, छत से हुई पत्थरबाजी, वीडियो वायरल

वार्ड पार्षद संतोष अहिरवार ने बताया कि यह विवाद कई दशकों से चला आ रहा है। रामबाबू रघुवंशी यदि उक्त भूमि पर अपना अधिकार बताते है तो उन्हें इसके दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। सूचना मिलने पर सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष नितिन माहेश्वरी भी मौके पर पहुंचे और मामले के स्थायी समाधान की बात कही।