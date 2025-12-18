18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

विदिशा

मंदिर बनाने को लेकर मचा बवाल, छत से हुई पत्थरबाजी, वीडियो वायरल

Temple Construction: मंदिर के चबूतरे को लेकर पास में रहने वाले रघुवंशी परिवार और पड़ोस के लोगों के बीच अक्सर विवाद होता रहता है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।

विदिशा

image

Akash Dewani

Dec 18, 2025

mohangiri mahamai temple construction clash vidisha stone pelting video viral mp news

stone pelting between 2 groups over mohangiri mahamai temple construction (Patrika.com)

Vidisha Stone Pelting Video:विदिशा कोतवाली थाना अंतर्गत मोहनगिरी महामाई मंदिर के पास बुधवार को मोहल्ले के लोगों और रघुवंशी परिवार के बीच विवाद हो गया, जिसमें जमकर पत्थरबाजी हुई। इस घटना में कुछ लोग घायल भी हुए है। स्थानीय रहवासियों के अनुसार मोहनगिरी में लगभग पांच दशक पुराना एक गणेश मंदिर है। (mp news)

अक्सर होता है विवाद

मंदिर के चबूतरे को लेकर पास में रहने वाले रघुवंशी परिवार और मोहल्ले के लोगों के बीच अक्सर विवाद होता रहता है। रामबाबू रघुवंशी के परिवार का आरोप है कि मंदिर के पास उनकी निजी भूमि है, जहां जिंद बाबा का स्थान बना हुआ है। उनका कहना कि उस स्थान पर अवैध कब्जा किया गया है।

वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि मंदिर में जल चढ़ाने या पूजा अर्चना के दौरान रघुवंशी परिवार द्वारा गाली-गलौज, पत्थरबाजी और थूकने जैसी आपत्तिजनक हरकतें की जाती है, जिससे आए दिन विवाद की स्थिति बनती रहती है।

दोनों पक्षों ने छत से फेंके पत्थर

बुधवार को भी इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। रघुवंशी परिवार ने छत से पत्थर फेंके, जबकि मोहल्ले के लोगों ने नीचे से छत पर पत्थरबाजी की। सूचना मिलने पर डायल 112 मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। इसके बाद दोनों पक्ष कोतवाली थाने पहुंचे।

दशकों से चल रहा ये विवाद

वार्ड पार्षद संतोष अहिरवार ने बताया कि यह विवाद कई दशकों से चला आ रहा है। रामबाबू रघुवंशी यदि उक्त भूमि पर अपना अधिकार बताते है तो उन्हें इसके दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। सूचना मिलने पर सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष नितिन माहेश्वरी भी मौके पर पहुंचे और मामले के स्थायी समाधान की बात कही।

दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज

कोतवाली टीआई आनंद राज ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। एक पक्ष की ओर से रामबाबू रघुवंशी की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से प्रीति ठाकुर की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। (mp news)

Published on:

18 Dec 2025 02:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / मंदिर बनाने को लेकर मचा बवाल, छत से हुई पत्थरबाजी, वीडियो वायरल

