GOOD NEWS: मेमू ट्रेन में बढ़ाए गए चार कोच, रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत

मेमू ट्रेन (Memu Train) के 4 कोच बढ़ने से यात्रियों को राहत तो मिली है, लेकिन जिस तरह सुबह भोपाल से मेमू पैसेजर बनकर चलती है, वैसे ही बीना से भी सुबह मेमू पैसेजर के रूप में चलाने की जरूरत है। क्योंकि बीना से भोपाल के बीच कुछ स्टेशन ऐसे भी है जिन पर सिर्फ एक ट्रेन मेमू पैसेजर रूकती है। अगर भोपाल व बीना से एक मेमू पैंसेजर बनकर चलेगी तो ग्रामीण क्षेत्र के रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले लोगों को सुविधा होगी। इसके लिए यात्रियों ने रेलवे से मेमू ट्रेन का एक रैंक बढ़ाने की मांग की है।