Big News: भोपाल मेट्रोपोलिटन रीजन के गठन की प्रक्रिया तेज, शामिल होंगी ये तहसीलें

लोगों का आरोप है कि कुरवाई को वर्षों से रेल कनेक्टिविटी का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। इससे पहले शहर को मिली स्टेडियम की सौगात भी अबतक अधूरी है और अब राज्य सरकार की सबसे बड़ी शहरी विकास योजना से भी कुरवाई को अलग रखना क्षेत्र के साथ एक और उपेक्षा के रूप में देखा जा रहा है।