Big News: भोपाल मेट्रोपोलिटन रीजन के गठन की प्रक्रिया तेज, शामिल होंगी ये तहसीलें

bhopal metropolitan region formation process accelerates (फोटो- Patrika.com)
MP News: राजधानी भोपाल को ग्रेटर कैपिटल की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत भोपाल मेट्रोपोलिटन रीजन के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना में भोपाल साथ विदिशा, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ जिलों को शामिल किया गया है।
हालांकि, विदिशा जिले की कुरवाई तहसील को इस योजना से बाहर रखने पर सवाल खड़े हो रहे है। सरकार ने भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) को भोपाल मेट्रोपोलिटन रीजन का नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। प्रस्तावित रीजन में पांचों जिलों के चयनित शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, ताकि राजधानी के आसपास नियोजित विकास, निवेश और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके।
भोपाल मेट्रोपोलिटन रीजन (Bhopal Metropolitan Region) में विदिशा शहर, ग्यारसपुर और गुलाबगंज को शामिल किया गया है, लेकिन जिले की प्रमुख तहसीलों में गिनी जाने वाली कुरवाई तहसील (Kurwai tehsil) को इससे बाहर रखा गया है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि कुरवाई लंबे समय से विकास की अनदेखी झेल रही है।
लोगों का आरोप है कि कुरवाई को वर्षों से रेल कनेक्टिविटी का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। इससे पहले शहर को मिली स्टेडियम की सौगात भी अबतक अधूरी है और अब राज्य सरकार की सबसे बड़ी शहरी विकास योजना से भी कुरवाई को अलग रखना क्षेत्र के साथ एक और उपेक्षा के रूप में देखा जा रहा है।
भोपाल मेट्रोपोलिटन सिटी के लिए अगले 14 महीनों में विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद रीजनल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। यह मेट्रोपोलिटन रीजन लगभग 8 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला होगा। योजना के लागू होने के बाद भोपाल और आसपास के जिलों में उद्योग, आवास, परिवहन और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
मैंने कुरवाई को मेट्रोपॉलिटन सिटी में जोड़ा जाए इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, मैं मुख्यमंत्री से मिलकर कुरवाई को इस योजना में जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा।- विधायक हरि सिंह सप्रे, कुरवाई
कि यह उपलब्धि कुरवाई को भी मिले। कुरवाई मेट्रो पॉलिटिशियन सिटी में जोडने के लिए हम मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे तथा हर संभव कोशिश करेंगे। - जफर शेख, नगर अध्यक्ष कांग्रेस
कुरवाई विदिशा जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा है, हम कुरवाई को मेट्रोपोलिटन सिटी में जोड़ने के लिए जनआंदोलन करेंगे तथा हमें जो भी प्रयास करना पड़े। - आकाश शर्मा, जिलाध्यक्ष, युवक कांग्रेस
