लॉज के कमरों से संदिग्ध हालत में पकड़ाए 18 लड़के-लड़कियां, आपत्तिजनक सामग्री मिली

पुलिस ने लॉज में पकड़े गए युवक-युवतियों से पूछताछ की है और लॉज संचालक के सभी दस्तावेज जब्त कर DVR भी जब्त किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जो युवक युवतियां लॉज में मिले थे वह जिला सहित अन्य जिलों के थे, जिनसे लॉज के बंद कमरों में पूछताछ की गई है। विदिशा, नटेरन, सिरोंज और पठारी क्षेत्र के युवक युवतियां बंद कमरे में पाए गए थे। जिनसे यह भी पूछताछ की गई है कि आखिरकार वह लॉज में कब और किस कारण से रूके हुए थे। पुलिस लॉज के DVR की भी जांच कर रही है जिससे अन्य दिनों में लॉज में होने वाली गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा सके। हालांकि जिस नाबालिग की लॉज में होने की सूचना पर पुलिस लॉज पहुंची थी वो मौके पर नहीं मिली।