1 हजार साल प्राचीन मंदिर में विष्णु मूर्ति खंडित करने से फैली सनसनी, दो आरोपी पकड़ाए

दरअसल, ये हैरान करन देने वाला मामला विदिशा जिले के दीपना खेड़ा थाने का है। फिलहाल, मंदिर में घुसकर मूर्ति खंडित करने का स्पष्ट कारण तो पता नहीं चल सका है, लेकिन शुरुआती पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कबूल किया है कि, वो सोने की मूर्ति चोरी करने की नीयत से मंदिर में घुसे थे।