फूट-फूटकर रोते हुए बोला पति- ‘घर में घुसकर पत्नी के साथ किया गलत काम….’

इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विदिशा में कैंसर के मरीजों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए जल्द ही यहां टाटा मेमोरियल अस्पताल की एक शाखा शुरू करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही संसदीय क्षेत्र की सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में चलित अस्पताल (मोबाइल हॉस्पिटल) शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है। इन मोबाइल अस्पतालों के माध्यम से दूरदराज के गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर इलाज मिल सके और गंभीर बीमारियों की जांच भी आसानी से हो सके। (MP News)