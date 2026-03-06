महाकाल दर्शन करने आए राजस्थान के श्रद्धालुओं को मारे थप्पड़-मुक्के

MP News: उज्जैन में महाकाल दर्शन को राजस्थान से आए श्रद्धालुओं से बदसलूकी और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंगलवार रात नृसिंहघाट ब्रिज के पास जयपुर के श्रद्धालुओं से मारपीट हुई। महिला का आरोप है, सांवरिया भोजनालय के सामने वाहन खड़ा किया था। लौटे तो 50 रुपए पार्किंग शुल्क मांगा। हमने पार्किंग शुल्क देने से इनकार किया तो मारपीट की। जिन लोगों ने मारपीट की, वे अपने भोजनालय में शराब पीला रहे थे। पुलिस ने शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया। मौके के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए हैं। फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान और तलाश की जा रही है।