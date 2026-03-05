5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

MP की इस मेट्रो सिटी में बनेंगे दो नए फ्लाईओवर, 416 करोड़ का टेंडर जारी

MP news: इसमें एक फ्लायओवर फोरलेन वहीं दूसरा टू लेन रहेगा। इनकी ऊंचाई वर्तमान सड़क से 8 मीटर से अधिक रहेगी।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Akash Dewani

Mar 05, 2026

two new flyover construction in ujjain before simhastha 2028 MP News

two new flyover construction in ujjain (फोटो- freepik)

Flyover Construction: उज्जैन मेट्रो सिटी में यातायात को रफ्तार देने वाले एलिवेटेड फ्लायओवर निकट भविष्य में उज्जैन में भी नजर आएंगे। शहर में दो प्रमुख मार्गों चीमनगंज मंडी (इंदिरानगर) चौराहा से इंदौर गेट होते हुए हरिफाटक ब्रिज तक और निकास चौराहा से इंदौरगेट तक दो फ्लाईओवर का निर्माण होगा। शासन से सक्षम स्वीकृति मिलने के बाद हाल ही में पीडब्ल्यूडी सिंहस्थ विंग ने इसके टेंडर जारी कर दिए है। (MP news)

शहर में पहली बार बन रहे एलिवेटेड स्ट्रक्चर

शहर में पहली बार बन रहे दोनों फ्लायओवर एलिवेटेड स्ट्रक्चर की कुल लागत 416 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। इसमें एक फ्लायओवर फोरलेन वहीं दूसरा टू लेन रहेगा। इनकी ऊंचाई वर्तमान सडक से 8 मीटर से अधिक रहेगी। फ्लायओवर पर कुछ एंट्रेस व एग्जिट पाइंट भी रहेंगे जहां से वाहन चालक फ्लायओवर पर चढ़ या उतर सकेंगे। फ्लायओवर निर्माण के लिए फर्म निर्धारित होने के बाद दोनों फ्लायओवर को बनाने के लिए 18 महीने का समय निर्धारित रहेगा। यदि इसी टेंडर में फर्म चयनित हो जाती है तो सिंहस्थ 28 से पहले शहर में दो फ्लाय ओवर पर निर्बाध यातायात व्यवस्था नजर आ सकती है।

जाम की समस्या कम होगी

कुछ वर्षों में शहर में यातायात व्यवस्था बिगड़ी है, विशेषकर पुराने शहर में। नई सडक से जुड़े लगभग सभी चौराहों पर दिन में कई बार जाम की स्थिति बनती है। इसी तरह आगररोड पर घरेलू के साथ व्यावसायिक और भारी वाहनों का खासा दबाव रहता है। इन क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुधारने और जाम की समस्या कम करने के उद्देश्य से फ्लायओवर एलिवेटेड स्ट्रक्चर की योजना बनाई गई है। संभावना जताई जा रही है कि इन फ्लायओवर से निर्वाध आवाजाही हो सकेगी।

ऐसे रहेंगे फ्लायओवर

पहला फ्लायओवर

कहां से कहां तक: पीमनगंज मंडी चौराहा से इंदौरगेट होते हुए
हरिफाटक ब्रिज तक।

लंबाई: 3.53 मीटर

चौड़ाई : फोरलेन, सर्विस रोड सहित

ऊंचाई सड़क से औसत 8 मीटर ऊंचाई पर

दूसरा फ्लायओवर

कहां से कहां तक: इंदौर गेट से निकास चौराहा तक।

लंबाई: 1.732 किलोमीटर

चौड़ाई: टू लेन सर्विस रोड सहित

ऊंचाई: सड़क से औसत 8 मीटर ऊंचाई पर (MP news)

ये भी पढ़ें

रंग लाई ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत, MP के इस जिले को मिलेगी दो बड़ी सौगातें
शिवपुरी
2 kendra vidyalayas to be made in shivpuri Jyotiraditya Scindia hard work paid off mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 06:28 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / MP की इस मेट्रो सिटी में बनेंगे दो नए फ्लाईओवर, 416 करोड़ का टेंडर जारी

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चंद्रग्रहण के बाद बाबा महाकाल का शुद्धिकरण, पवित्र नदियों के जल और दूध से कराया गया स्नान

Baba Mahakal Purified
उज्जैन

महाकाल की नगरी में उड़ा अबीर-गुलाल, पंडे-पुजारियों ने मनाया उत्सव

holi 2026 Mahakal Temple Ujjain
उज्जैन

ईरान-इजराइल युद्ध: दुबई में फंसे महाकाल के पुजारी, वीडियो बनाकर लगाई गुहार

Mahakal Temple Priest Stranded in Dubai video viral Iran-Israel War
उज्जैन

5 हजार कंडों से जलाई जाती है अनूठी होली

समाचार

Ujjain में RSS पदाधिकारी पर हमला, इलाज के लिए चेन्नई रेफर

ujjain news
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.