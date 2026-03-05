MP की इस मेट्रो सिटी में बनेंगे दो नए फ्लाईओवर, 416 करोड़ का टेंडर जारी

शहर में पहली बार बन रहे दोनों फ्लायओवर एलिवेटेड स्ट्रक्चर की कुल लागत 416 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। इसमें एक फ्लायओवर फोरलेन वहीं दूसरा टू लेन रहेगा। इनकी ऊंचाई वर्तमान सडक से 8 मीटर से अधिक रहेगी। फ्लायओवर पर कुछ एंट्रेस व एग्जिट पाइंट भी रहेंगे जहां से वाहन चालक फ्लायओवर पर चढ़ या उतर सकेंगे। फ्लायओवर निर्माण के लिए फर्म निर्धारित होने के बाद दोनों फ्लायओवर को बनाने के लिए 18 महीने का समय निर्धारित रहेगा। यदि इसी टेंडर में फर्म चयनित हो जाती है तो सिंहस्थ 28 से पहले शहर में दो फ्लाय ओवर पर निर्बाध यातायात व्यवस्था नजर आ सकती है।