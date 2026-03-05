5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

100 फीट चौड़ी सड़क के लिए विधायक को घेरा, फूट-फूटकर रोईं महिलाएं

MP News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के लिए महिलाएं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने उतर आईं।

less than 1 minute read
Google source verification

उज्जैन

image

Himanshu Singh

Mar 05, 2026

ujjain news

MP News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण पर स्थानीय लोगों का गुस्सा जमकर फूटा है। गुरुवार को पिपलीनाका इलाके के लोगों ने विधायक अनिल जैन के दफ्तर जा पहुंचे। यहां पर विधायक ने लोगों को समझाइश दी और कार लेकर जाने लगे।

आक्रोशित भीड़ ने विधायक को रोका

आक्रोशित भीड़ ने भाजपा विधायक की गाड़ी को बीच में ही रोक लिया। इसके विधायक को कार्यलय के अंदर ले जाया गया। यहां पर महिलाएं रोते हुए भीतर घुस गईं और जमकर नारेबाजी की।

बता दें कि, नगर निगम के द्वारा पिपलीनाका से गढ़कालिका और भैरवगढ़ मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण में अंतर्गत आने वाले लोगों को नोटिस जारी किए थे। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित हिस्सों को सात दिनों के अंदर खाली करा दें। लोगों की मानें तो 10-20 फीस का हिस्सा चौड़ीकरण में आता है।

विधायक ने दी समझाइश

विधायक अनिल जैन ने विरोध कर रही महिलाओं की बात सुनी और कलेक्टर रोशन सिंह ने फोन पर चर्चा की। प्रदर्शन के दौरान बुजुर्ग महिलाएं बिलखती हुईं नजर आईं।

स्थानीय महिलाओं का कहना है कि महिलाओं के सामने छत खोने का संकट खड़ा हो गया। कई महिलाओं के पास किराए के कमरे तक देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वह इलाज तक का पैसा नहीं चुका पा रही हैं।

दरअसल, पिपलीनाका से गढ़कालिका मंदिर होते हुए ओखलेश्वर श्मसान और भैरवगढ़ जेल चौराहे तक के घर और दुकान मालिकों को नोटिस थमाए गए थे। सड़क को पहले 150 फीट चौड़ा करने का प्रस्ताव था। इसके बाद उसे घटाकर 100 फीट कर दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 04:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / 100 फीट चौड़ी सड़क के लिए विधायक को घेरा, फूट-फूटकर रोईं महिलाएं

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

महाकाल मंदिर के पास परोसा गया नॉनवेज? कर्मचारी बोले- मुर्गा और मछली वाले हाथ धो लेना, मचा बवाल

Non-veg food served claim viral video near Mahakal Temple creates controversy mp news
उज्जैन

MP की इस मेट्रो सिटी में बनेंगे दो नए फ्लाईओवर, 416 करोड़ का टेंडर जारी

two new flyover construction in ujjain before simhastha 2028 MP News
उज्जैन

चंद्रग्रहण के बाद बाबा महाकाल का शुद्धिकरण, पवित्र नदियों के जल और दूध से कराया गया स्नान

Baba Mahakal Purified
उज्जैन

महाकाल की नगरी में उड़ा अबीर-गुलाल, पंडे-पुजारियों ने मनाया उत्सव

holi 2026 Mahakal Temple Ujjain
उज्जैन

ईरान-इजराइल युद्ध: दुबई में फंसे महाकाल के पुजारी, वीडियो बनाकर लगाई गुहार

Mahakal Temple Priest Stranded in Dubai video viral Iran-Israel War
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.