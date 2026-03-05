100 फीट चौड़ी सड़क के लिए विधायक को घेरा, फूट-फूटकर रोईं महिलाएं

बता दें कि, नगर निगम के द्वारा पिपलीनाका से गढ़कालिका और भैरवगढ़ मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण में अंतर्गत आने वाले लोगों को नोटिस जारी किए थे। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित हिस्सों को सात दिनों के अंदर खाली करा दें। लोगों की मानें तो 10-20 फीस का हिस्सा चौड़ीकरण में आता है।