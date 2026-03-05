महाकाल मंदिर के पास परोसा गया नॉनवेज? कर्मचारी बोले- मुर्गा और मछली वाले हाथ धो लेना, मचा बवाल

MP News: उज्जैन में महाकाल मंदिर से महज 100 मीटर दूर स्थित होटल सम्राट विक्रमादित्य द हेरिटेज एक विवाद की वजह से सुर्खियों में आ गया है। खुद को शुद्ध शाकाहारी बताने वाले इस प्रतिष्ठित होटल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ कर्मचारी रात के समय किचन में ऐसी डिश तैयार करते दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर नॉनवेज होने का दावा किया जा रहा है। बातचीत के दौरान कर्मचारियों के बीच ‘मुर्गा-मछली वाले हाथ धो लेना’ जैसी टिप्पणी भी सुनाई दे रही है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है।