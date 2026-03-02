माचिस नहीं, बंदूक के फायर से होगा होलिका दहन, MP की ये परंपरा बनी चर्चा का विषय

ये रस्म सिरोंज के इस मुख्य होलिका दहन की जिम्मेदारी पारंपरिक रूप से कानूनगो एक परिवार के पास है। परिवार के सदस्य राजकुमार माथुर ने बताया कि उनके पूर्वजों के समय से यह परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि जब तक इस स्थान पर बंदूक के फायर से अग्नि प्रकट नहीं होती, तब तक शहर की अन्य होलिकाओं का दहन नहीं किया जाता है।। इसी अग्नि को मशालों के जरिए पूरे शहर में ले जाया जाता है। 100 वर्षों से अधिक पुरानी यह परंपरा, पहचान और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। यह परंपरा माथुर परिवार द्वारा पूरी श्रद्धा और सुरक्षा व्यवस्था के साथ निभाई जाती है।