कड़ाके की ठंड में सड़क पर तिरपाल से आड़ कर हुई महिला की डिलीवरी, टॉर्च की रोशनी में बच्चे ने लिया जन्म

घटना गढ़ी मोहल्ला क्षेत्र की सरकारी राशन दुकान के सामने हुई। कड़ाके की ठंड में महिला सड़क पर तड़पती रही। परिजन ने उसे प्लास्टिक की तिरपाल से ढककर ठंड से बचाने का प्रयास किया। बच्चे की नाल जुड़ी होने के कारण महिला काफी समय तक सड़क पर ही दर्द से तड़पती रही। लेकिन, इसी बीच पठारी की महिला चौकीदार हरी बाई मौके से गुजरीं। उन्होंने महिला को तड़पता देख तत्काल स्थानीय दाई राज बाई को बुलाया और उनकी मदद से महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई। बाद में एक स्थानीय युवक महिला और नवजात को अपने वाहन से अस्पताल लेकर पहुंचा। इस तरह चौकीदार हरी बाई और अन्य शख्स की तत्परता से एक मां और उसके नवजात की जान बच सकी।