31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदिशा

कड़ाके की ठंड में सड़क पर तिरपाल से आड़ कर हुई महिला की डिलीवरी, टॉर्च की रोशनी में बच्चे ने लिया जन्म

MP Health Service : महिला ने सिस्टम की उदासीनता का खामियाजा भुगतते हुए कड़ाके की ठंड में बीच सड़क पर, महज तिरपाल की आड़ में अपने बच्चे को जन्म दिया है। घटना स्वास्थ्य सुविधाओं की गंभीर उदासीनता को उजागर करती है।

2 min read
Google source verification

विदिशा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 31, 2026

MP Health Service

महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म (Photo Source- Patrika)

MP Health Service :मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर करोड़ों का फंड जारी होता है। शासन-प्रशासन की ओर से बेहतर सुविधा और व्यवस्थाएं करने के तमाम दावे किए जाते हैं। लेकिन, समीन पर इसकी सच्चाई बेहद शर्मनाक है। इसकी बानगी राज्य के किसी दूर-दराज के बीहड़ इलाके में नहीं, बल्कि राजधानी से सटे विदिशा जिले में देखने को मिली है। यहां कड़ाके की ठंड में इंसानियत को झकझर देने वाली घटना पठारी से सामने आई है। दरअसल, यहां एक महिला ने सिस्टम की उदासीनता का खामियाजा भुगतते हुए कड़ाके की ठंड में बीच सड़क पर, महज तिरपाल की आड़ में अपने बच्चे को जन्म दिया है।

इलाके के अंतर्गत आने वाले छपारा गांव में रहने वाली आदिवासी महिला संध्या को प्रसव पीड़ा शुरु हुई। इसपर परिजन ने गुरुवार रात 3 बजे से लगातार 108 एंबुलेंस और जननी एक्सप्रेस को कॉल करना शुरु किया। लेकिन, विभाग की ओर से की गई इन दोनों ही व्यवस्थाओं से कोई मदद नहीं मिली। महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ने और देरी से होने वाले नुकसान के आभास के चलते घर वाले मजबूर होकरगर्भवती महिला को पैदल ही अस्पताल की तरफ लेकर निकले, लेकिन कड़ाके की ठंड में महिला का सड़क पर ही प्रसव हो गया।

दर्द से तड़पती रही प्रसूता

घटना गढ़ी मोहल्ला क्षेत्र की सरकारी राशन दुकान के सामने हुई। कड़ाके की ठंड में महिला सड़क पर तड़पती रही। परिजन ने उसे प्लास्टिक की तिरपाल से ढककर ठंड से बचाने का प्रयास किया। बच्चे की नाल जुड़ी होने के कारण महिला काफी समय तक सड़क पर ही दर्द से तड़पती रही। लेकिन, इसी बीच पठारी की महिला चौकीदार हरी बाई मौके से गुजरीं। उन्होंने महिला को तड़पता देख तत्काल स्थानीय दाई राज बाई को बुलाया और उनकी मदद से महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई। बाद में एक स्थानीय युवक महिला और नवजात को अपने वाहन से अस्पताल लेकर पहुंचा। इस तरह चौकीदार हरी बाई और अन्य शख्स की तत्परता से एक मां और उसके नवजात की जान बच सकी।

'समय पर नहीं मिली सुविधा'

संध्या के पति संजय आदिवासी का कहना है कि, अगर समय पर एंबुलेंस या जननी एक्सप्रेस मिल जाती तो उसकी पत्नी को इस असहनीय पीड़ा सहने और कड़ाके की ठंड में सड़क पर प्रसव जैसी स्थिति नहीं बनती।

स्वास्थ्य विभाग ने लिया संज्ञान

घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएमएचओ डॉ. रामहित कुमार शुक्रवार दोपहर पठारी पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि, मामले की जांच की जा रही है और लापरवाही पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

जूते पहनकर मंदिर में घुसा चोर, माता को प्रणाम किया और चुरा ले गया 4 किलो गहने और छत्र, देखें CCTV
उज्जैन
Ujjain News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 07:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / कड़ाके की ठंड में सड़क पर तिरपाल से आड़ कर हुई महिला की डिलीवरी, टॉर्च की रोशनी में बच्चे ने लिया जन्म
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP के 83 गांवों की बदलेगी तस्वीर, परियोजना से 25000 किसानों को मिलेगा फायदा

mp news vidisha kotha barrage irrigation project minister tulsiram silawat
विदिशा

एमपी में बड़ी लूट, 45 तोला सोना-चांदी और 8 लाख नकद लेकर फरार बदमाश

vidisha
विदिशा

MP में 15 इलाकों में जमीन के दाम आसमान छुएंगे, इस महीने से लागू होंगी नई दरें

mp news vidisha land prices surge 75 percent legal colonies
विदिशा

Big News: भोपाल मेट्रोपोलिटन रीजन के गठन की प्रक्रिया तेज, शामिल होंगी ये तहसीलें

mp news bhopal metropolitan region formation process accelerates kurwai exclusion controversy
विदिशा

नितिन गडकरी का 'वेस्ट से बेस्ट' का फॉर्मूला, 'टॉयलेट के पानी से कमाता हूं 300 करोड़'

minister nitin gadkari
विदिशा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.