जूते पहनकर मंदिर में घुसा चोर, माता को प्रणाम किया और चुरा ले गया 4 किलो गहने और छत्र, देखें CCTV

Ujjain News : मध्य प्रदेश में बेखौफ चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि, वो धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने से गुरेज नहीं करते। इसकी ताजा बानगी देखने को मिली उज्जैन जिले के घट्टिया थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले नजरपुर में स्थित माता मंदिर में। यहां बीती रात दो से तीन चोरों ने मंदिर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई, जिसमें एक चोर जूते पहनकर मंदिर में घुसता नजर आया। पहले उसने माता को प्रणाम किया, फिर चांदी के छत्र व अन्य आभूषण चुराकर फरार हो गया। चोरी गए माता के चांदी के आभूषणों का कुल वजन चार किलों बताया जा रहा है।