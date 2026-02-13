कोरिया की कंपनी बनाएगी ‘कैंसर’ बताने वाली किट, पता चल जाएंगे शुरुआती लक्षण

बदनावर स्थित पीएम मित्र पार्क में उद्योग स्थापित करने को लेकर कंपनियों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती मांग को देखते हुए शासन ने पार्क के विकास का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। दूसरे चरण में 13 कंपनियों को 320 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिनके माध्यम से लगभग 7,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। इससे 16 हजार से अधिक नए रोजगार सृजित होने का दावा किया गया है। पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पहले चरण में ही कई बड़ी कंपनियों ने निवेश प्रस्ताव देकर जमीन प्राप्त कर ली थी। दूसरे चरण के प्रमुख निवेशकों में भिलोसा इंडस्ट्रीज है, जिसने 4,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है।