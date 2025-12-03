नशे में डोलते स्कूल आता था सरकारी टीचर, बच्चों से मंगवाता था शराब-गुटखा!

Alcoholic Teacher Chaos: बड़वानी के एक सरकारी स्कूल के टीचर गंभीर मुसीबत में हैं। लोगों का कहना है कि वह नशे में काम पर आते हैं, बच्चों से शराब और गुटखा मांगते हैं, और छात्रों और स्टाफ दोनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। यह सब रामपुरा रेहगुन गांव में सामने आया, जहां माता-पिता और टीचरों का कहना है कि पुखराज भोसले नाम का यह शिक्षक नशे में धुत होकर स्कूल में आता है, बच्चों से शराब और तंबाकू लाने के लिए मजबूर करता है, और जो कोई भी उसे रोकता है उस पर चिल्लाता है। (MP News)