बड़वानी

नशे में डोलते स्कूल आता था सरकारी टीचर, बच्चों से मंगवाता था शराब-गुटखा!

MP News: मध्य प्रदेश में एक सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक पर बच्चों से शराब और गुटखा मंगवाने, नशे में स्कूल आने और बदसलूकी करने के गंभीर आरोप लगाए।

2 min read
Google source verification

बड़वानी

image

Akash Dewani

Dec 03, 2025

alcoholic teacher chaos students liqour gutka barwani govt school mp news

alcoholic teacher chaos in barwani govt school (फोटो- सोशल मीडिया)

Alcoholic Teacher Chaos: बड़वानी के एक सरकारी स्कूल के टीचर गंभीर मुसीबत में हैं। लोगों का कहना है कि वह नशे में काम पर आते हैं, बच्चों से शराब और गुटखा मांगते हैं, और छात्रों और स्टाफ दोनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। यह सब रामपुरा रेहगुन गांव में सामने आया, जहां माता-पिता और टीचरों का कहना है कि पुखराज भोसले नाम का यह शिक्षक नशे में धुत होकर स्कूल में आता है, बच्चों से शराब और तंबाकू लाने के लिए मजबूर करता है, और जो कोई भी उसे रोकता है उस पर चिल्लाता है। (MP News)

महिला टीचर ने दर्ज कराई शिकायत

एक महिला टीचर ने शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें FIR की मांग की गई। उसने कहा कि भोसले ने दूसरी नौकरी से सस्पेंड होने के बाद जनवरी 2024 में ही स्कूल में काम करना शुरू किया था। उसके मुताबिक, वह हर दिन शराब पीकर बच्चों और स्टाफ को गालियां देता है, और उन्हें जान से मारने की धमकी भी देता है।

उसने कहा कि उसने कई सीनियर एजुकेशन अधिकारियों को उसकी शिकायत की है, लेकिन हर बार, वे बस एक शो-कॉज़ नोटिस देकर आगे बढ़ जाते हैं। अब क्लासरूम में हालात इतने खराब हो गए हैं कि पढ़ाना लगभग नामुमकिन है।

बच्चों की सुरक्षा पर खतरा

गांव वाले बच्चों को लेकर परेशान हैं। स्कूल में सिर्फ 15 स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, और उनका भविष्य दांव पर है। पेरेंट्स और लोकल लोगों ने भोसले से बात करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ नहीं बदला। पेरेंट्स का कहना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई आगे नहीं आया, तो वे अपने बच्चों को निकालकर अगले साल में प्राइवेट स्कूलों में भेज देंगे।

पुलिस कर रही जांच

हालांकि अभी, पुलिस कंप्लेंट की जांच कर रही है। शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज दिनेश सिंह कुशवाह का कहना है कि उन्हें रिपोर्ट मिल गई है और वे मेंटल हैरेसमेंट और अब्यूज़ के आरोपों की जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि जांच पूरी होने के बाद वे अगले स्टेप्स पर फैसला करेंगे। (MP News)

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Dec 2025 08:08 am

Published on:

03 Dec 2025 08:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Barwani / नशे में डोलते स्कूल आता था सरकारी टीचर, बच्चों से मंगवाता था शराब-गुटखा!

