एमपी में स्कूल में बवाल, आरोप- टीचर ने छात्रा से कपड़े उतारने को बोला

seth jaipuria school teacher accused student harassment protest (सोर्स- पत्रिका)
mp news: मध्यप्रदेश के बड़वानी से एक बड़ा गंभीर मामला सामने आया है। यहां कसरावद-कुक्षी बायपास पर स्थित निजी सेठ जयपुरिया स्कूल में प्री-बोर्ड परीक्षा के दौरान 10वीं की छात्रा से कपड़े उतरवाने का गंभीर आरोप सामने आया है। घटना से आक्रोशित परिजन गुरुवार को छात्र संगठनों के साथ स्कूल पहुंचे और दोषी शिक्षिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। विरोध के दौरान परिजनों ने स्कूल में तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।
छात्रा ने परिजनों को बताया कि मंगलवार को परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर तैनात स्पोर्ट्स टीचर पूजा सोलंकी ने नकल के संदेह में उससे कपड़े उतरवाए। छात्रा के अनुसार, जब उसने इस पर आपत्ति जताई तो शिक्षिका ने कथित तौर पर कहा कि तुम खुद उतार लो, नहीं तो हम तुम्हारे कपड़े उतरवा देंगे। ये बात सुनकर परिजन बुधवार सुबह स्कूल पहुंचे और लगभग दो घंटे तक शिक्षिका व प्रबंधन से मिलने की कोशिश करते रहे। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने उनसे बात करने में टालमटोल की। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य भी पहुंच गए और उन्होंने घटना का विरोध किया।
आरोप है कि बढ़ते तनाव के बीच परिजनों ने स्कूल परिसर में जोरदार हंगामा और तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि उन्हें शिक्षिका के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है, लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से शिक्षिका को सामने नहीं बुलाया गया। थाना प्रभारी बड़वानी दिनेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि छात्रा के परिजनों ने लिखित शिकायत दी है। महिला अधिकारी को छात्रा के कथन लेने घर भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और तफ्तीश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
