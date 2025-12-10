एमपी में स्कूल में बवाल, आरोप- टीचर ने छात्रा से कपड़े उतारने को बोला

छात्रा ने परिजनों को बताया कि मंगलवार को परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर तैनात स्पोर्ट्स टीचर पूजा सोलंकी ने नकल के संदेह में उससे कपड़े उतरवाए। छात्रा के अनुसार, जब उसने इस पर आपत्ति जताई तो शिक्षिका ने कथित तौर पर कहा कि तुम खुद उतार लो, नहीं तो हम तुम्हारे कपड़े उतरवा देंगे। ये बात सुनकर परिजन बुधवार सुबह स्कूल पहुंचे और लगभग दो घंटे तक शिक्षिका व प्रबंधन से मिलने की कोशिश करते रहे। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने उनसे बात करने में टालमटोल की। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य भी पहुंच गए और उन्होंने घटना का विरोध किया।