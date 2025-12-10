एमपी में कौन से मंत्री से परेशान भाजपा विधायक ? खुलकर की ‘शिकायत’

mp bjp (demo pic)
mp bjp: मध्यप्रदेश भाजपा में क्या सबकुछ ठीक चल रहा है ? ये सवाल इसलिए क्योंकि दमोह जिले से ऐसी खबर सामने आई है जिसने कहीं न कहीं भाजपा में अंतर्कलह होने की तरफ इशारा किया है। दरअसल यहां एक भाजपा विधायक ने जिले के ही मंत्रियों के खिलाफ प्रभारी मंत्री से शिकायत की है। भाजपा विधायक का आरोप है कि जिले के मंत्री उनके विधानसभा क्षेत्र में दखलअंदाजी करते हैं। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से मंत्रियों के नाम नहीं लिए लेकिन इशारों ही इशारों में अपनी बात कह डाली।
दमोह जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार बुधवार को दमोह में भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो हटा से भाजपा विधायक उमादेवी खटीक ने उनसे अपनी ही सरकार के जिले के दो मंत्रियों की शिकायत कर दी। हटा विधायक उमादेवी ने जिले के मंत्रियों पर हटा विधानसभा में दखल देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वे हटा में कार्यालय खोल लें मैं इस्तीफा दे देती हूं। भाजपा विधायक उमादेवी खटीक के द्वारा मंत्रियों की शिकायत किए जाने और इस्तीफा देने की बात कहने के बाद प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने उन्हें शांत कराया और इस तरह की पुनरावृत्ति न होने आश्वासन दिया। इस मुद्दे पर मंत्री परमार ने कहा कि यह बड़ा परिवार है। सभी साथ मिलकर रहते हैं। घर की बात है सुलझा ली जाएगी।
बैठक के बाद जब हटा विधायक उमादेवी खटीक से मीडिया ने बात की तो उनका कहना था कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। पीड़ा ट्रांसफर नीति को लेकर थी। वहीं, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने मंत्रियों के लिए कहा था कि वह हटा में अपना कार्यालय खोल लें, इस पर वह बोलीं कि गुस्से में मुंह से निकल गया था। यहां ये भी बता दें कि दमोह जिले से मध्यप्रदेश सरकार में दो मंत्री हैं इनमें से एक हैं पर्यटन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र सिंह लोधी और दूसरे हैं लखन पटेल, जिनके पास पशुपालन विभाग है।
बड़ी खबरेंView All
दमोह
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग