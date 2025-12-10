एमपी में कौन से मंत्री से परेशान भाजपा विधायक ? खुलकर की ‘शिकायत’

दमोह जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार बुधवार को दमोह में भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो हटा से भाजपा विधायक उमादेवी खटीक ने उनसे अपनी ही सरकार के जिले के दो मंत्रियों की शिकायत कर दी। हटा विधायक उमादेवी ने जिले के मंत्रियों पर हटा विधानसभा में दखल देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वे हटा में कार्यालय खोल लें मैं इस्तीफा दे देती हूं। भाजपा विधायक उमादेवी खटीक के द्वारा मंत्रियों की शिकायत किए जाने और इस्तीफा देने की बात कहने के बाद प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने उन्हें शांत कराया और इस तरह की पुनरावृत्ति न होने आश्वासन दिया। इस मुद्दे पर मंत्री परमार ने कहा कि यह बड़ा परिवार है। सभी साथ मिलकर रहते हैं। घर की बात है सुलझा ली जाएगी।