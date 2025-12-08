8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

दमोह सांसद ने शिप्रा एक्सप्रेस और नागपुर के लिए सीधी ट्रेन के मुद्दे को किया शामिल

-२४ दिसंबर तक चलने वाले संसद सत्र के बीच मुद्दों को नोटिफाई कराने का प्रयास

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Aakash Tiwari

Dec 08, 2025


दमोह. इन दिनों दिल्ली में शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो २४ दिसंबर तक चलेगा। लगातार दूसरी बार दमोह सांसद राहुल सिंह को पटल पर अपनी बात रखने का मौका मिला, लेकिन अहम मुद्दे हाथ नहीं लगे। दमोह शहर में रिंग रोड का मुद्दा ही वह पटल के माध्यम से उठा पाए। दमोह सांसद राहुल सिंह के अनुसार उनके पास जिले के विकास से जुड़े ७० मुद्दे हैं, लेकिन आगामी दिनों में कौन सा मुद्दा फंसता है, यह नहीं बता सकते। इधर, पत्रिका द्वारा जनता से मांगे गए कई प्रश्र उन्होंने लिए हैं, जिन्हें संसद में उठाने की बात कही है। इनमें शिप्रा एक्सप्रेस को नियमित करने और नागपुर से सीधी ट्रेन के चालू करने जैसी मांग मुख्य रूप से शामिल है। इधर कोरोना काल से बंद ७ ट्रेनों को पुन: चालू कराने की मांग को भी प्रमुखता से लेना बताया है।
-२०२४ में उठाए मुद्दों पर राज्य सरकार का नहीं मिला सहयोग..
पिछले साल २०२४ की बात करें तो सदन में दो मुद्दे दमोह सांसद सिंह ने उठाए थे। इनमें कुंडलपुर रेल लाइन का सर्वे और दूसरा नर्मदा को सुनार-कोपरा से जोडऩे का मुद्दा था। केंद्र सरकार ने इन दोनों मुद्दों को नोटिफाई कर राज्य सरकार को इस पर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन एक साल पूरा बीत चुका है। अब तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। कहने का आशय यह है कि जनता विधानसभा और संसद सत्र को बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखती है, लेकिन दोनों जगहों पर रखे जा रहे मुद्दे धरातल पर उतरते नहीं दिख रहे हैं।
-पत्रिका द्वारा सुझाए इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे सांसद
पहला:-
नागपुर से सीधे दमोह को जोडऩे वाली टे्रन नहीं है। इससे छात्रों, मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। यह मुद्दा भी सांसद की लिस्ट में मुख्य रूप से है।
दूसरा:-
तीसरा:-
बीना-कटनी रेल सेक्शन से एक मात्र
संवेद शिखरजी पारस नाथ स्टेशन जाने वाली क्षिप्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बंद है। इसे नियमित चलाने की जरूरत है। 7 साल पहले खुद रेल मंत्री ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।
चौथा:-
पिछले 25 वर्षों से लंबित जबलपुर से दमोह और दमोह से खजुराहो वाया हटा नगर रेल लाईन का मामला संसद में उठाया जा सकता है।

वर्शन

दमोह विकास को लेकर ७० से अधिक मुद्दे तैयार किए हैं। पत्रिका द्वारा पाठकों से लिए सुझाव भी अच्छे थे, कई शामिल किए गए हैं। मुख्य रूप से टे्रनों से संबंधित मुद्दे बेहद अहम है। विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा है। इस वजह से परेशानी आ रही है।

राहुल सिंह, सांसद दमोह

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Dec 2025 10:07 am

Published on:

08 Dec 2025 10:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह सांसद ने शिप्रा एक्सप्रेस और नागपुर के लिए सीधी ट्रेन के मुद्दे को किया शामिल

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘लाड़ली बहनों’ की राशि में होगी बढ़ोत्तरी, इस दिन खाते में आएंगे ‘1750’ रुपए

laldi behna yojana
दमोह

दमोह में जमीन का अजीबोगरीब खेल, बिना जमीन के ही हो गई रजिस्ट्री

दमोह

दमोह के चरहाई बाजार में अव्यवस्थित व्यापार, सड़क पर कब्जा बन रहा जाम का कारण

सड़क पर बना लिया अनाधिकृत ट्रांसपोर्ट, लोगों को आवागमन में होती है परेशानी
दमोह

दमोह के पीएमश्री पीजी कॉलेज में एटीकेटी का पेपर देते पकड़ा फर्जी परीक्षार्थी

PG College Damoh
दमोह

एयर एंबुलेंस: सुन्न पड़ गया था सपना का निचला हिस्सा, भोपाल AIIMS में कराई गई एयर लिफ्ट

air ambulance damoh sapna lodhi airlifted bhopal aiims mp news
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.