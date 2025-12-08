दमोह सांसद ने शिप्रा एक्सप्रेस और नागपुर के लिए सीधी ट्रेन के मुद्दे को किया शामिल



दमोह. इन दिनों दिल्ली में शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो २४ दिसंबर तक चलेगा। लगातार दूसरी बार दमोह सांसद राहुल सिंह को पटल पर अपनी बात रखने का मौका मिला, लेकिन अहम मुद्दे हाथ नहीं लगे। दमोह शहर में रिंग रोड का मुद्दा ही वह पटल के माध्यम से उठा पाए। दमोह सांसद राहुल सिंह के अनुसार उनके पास जिले के विकास से जुड़े ७० मुद्दे हैं, लेकिन आगामी दिनों में कौन सा मुद्दा फंसता है, यह नहीं बता सकते। इधर, पत्रिका द्वारा जनता से मांगे गए कई प्रश्र उन्होंने लिए हैं, जिन्हें संसद में उठाने की बात कही है। इनमें शिप्रा एक्सप्रेस को नियमित करने और नागपुर से सीधी ट्रेन के चालू करने जैसी मांग मुख्य रूप से शामिल है। इधर कोरोना काल से बंद ७ ट्रेनों को पुन: चालू कराने की मांग को भी प्रमुखता से लेना बताया है।

-२०२४ में उठाए मुद्दों पर राज्य सरकार का नहीं मिला सहयोग..

पिछले साल २०२४ की बात करें तो सदन में दो मुद्दे दमोह सांसद सिंह ने उठाए थे। इनमें कुंडलपुर रेल लाइन का सर्वे और दूसरा नर्मदा को सुनार-कोपरा से जोडऩे का मुद्दा था। केंद्र सरकार ने इन दोनों मुद्दों को नोटिफाई कर राज्य सरकार को इस पर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन एक साल पूरा बीत चुका है। अब तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। कहने का आशय यह है कि जनता विधानसभा और संसद सत्र को बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखती है, लेकिन दोनों जगहों पर रखे जा रहे मुद्दे धरातल पर उतरते नहीं दिख रहे हैं।

-पत्रिका द्वारा सुझाए इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे सांसद

पहला:-

नागपुर से सीधे दमोह को जोडऩे वाली टे्रन नहीं है। इससे छात्रों, मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। यह मुद्दा भी सांसद की लिस्ट में मुख्य रूप से है।

दूसरा:-

तीसरा:-

बीना-कटनी रेल सेक्शन से एक मात्र

संवेद शिखरजी पारस नाथ स्टेशन जाने वाली क्षिप्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बंद है। इसे नियमित चलाने की जरूरत है। 7 साल पहले खुद रेल मंत्री ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।

चौथा:-

पिछले 25 वर्षों से लंबित जबलपुर से दमोह और दमोह से खजुराहो वाया हटा नगर रेल लाईन का मामला संसद में उठाया जा सकता है।