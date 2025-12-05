एयर एंबुलेंस: सुन्न पड़ गया था सपना का निचला हिस्सा, भोपाल AIIMS कराई गई एयर लिफ्ट

बता दें कि, महिला सपना लोधी की प्रीमेच्योर डिलीवरी पांच दिन पूर्व जबलपुर के एक निजी अस्पताल में हुई थी। उसके गर्भ में 6 महीने का बच्चा था, जिसकी गर्भ में मौत हो गई थी। उसके बाद उसके शरीर का निचले हिस्सा पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। हालत खराब होने और आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण परिजन उसे इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल लेकर आए। डॉविक्रांत चौहान के अनुसार महिला की हालत बेहद नाजुक थी। इस वजह से उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था।