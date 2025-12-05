एयर एंबुलेंस: सुन्न पड़ गया था सपना का निचला हिस्सा, भोपाल AIIMS कराई गई एयर लिफ्ट

5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

दमोह

एयर एंबुलेंस: सुन्न पड़ गया था सपना का निचला हिस्सा, भोपाल AIIMS कराई गई एयर लिफ्ट

Air Ambulance: दमोह की सपना लोधी की जान बचाने प्रशासन ने चलाया आज तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। गंभीर हालत में पहली बार महिला को एयर एंबुलेंस से भोपाल एम्स भेजा गया।

दमोह

image

Akash Dewani

Dec 05, 2025

sapna lodhi airlifted to bhopal aiims through air ambulance (Patrika.com)

Sapna Lodhi Airlifted: दमोह के पटेरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले लुहर्रा गांव की एक महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से भोपाल एम्स (Bhopal AIIMS) एयरलिफ्ट किया गया। सुबह 9:30 बजे स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला को एयर एंबुलेंस (air ambulance) हेलीकॉप्टर से होमगार्ड ग्राउंड लेकर पहुंची जहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसे भोपाल एम्स भेजा गया है। (mp news)

गर्भ में हो गई थी बच्चे की मौत, सपना निचला पड़ गया था सुन्न

बता दें कि, महिला सपना लोधी की प्रीमेच्योर डिलीवरी पांच दिन पूर्व जबलपुर के एक निजी अस्पताल में हुई थी। उसके गर्भ में 6 महीने का बच्चा था, जिसकी गर्भ में मौत हो गई थी। उसके बाद उसके शरीर का निचले हिस्सा पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। हालत खराब होने और आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण परिजन उसे इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल लेकर आए। डॉविक्रांत चौहान के अनुसार महिला की हालत बेहद नाजुक थी। इस वजह से उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था।

भोपाल एम्स किया गया एयर लिफ्ट

हालत चिंताजनक होने के दौरान वेंटिलेटर पर महिला का मूवमेंट हुआ और लगा कि महिला की जान बचाई जा सकती है। इसलिए उसे पीएम श्री एयर एंबुलेंस योजना (PM Shri Air Ambulance scheme) के जरिए भोपाल एम्स भेजने का निर्णय लिया गया ।रात भर विशेष निगरानी में महिला का ट्रीटमेंट चल। सुबह 9:30 बजे एंबुलेंस से उसे होमगार्ड ग्राउंड लाया गया और भोपाल रवाना किया गया। एयर एम्बुलेंस से किसी भी महिला को भेजे जाने का यह पहला मामला है।

मॉर्निंग वॉक करने वालों पर लगाई रोक

इस मामले के चलते शुक्रवार को होमगार्ड ग्राउंड प्रतिबंधित रहा। घूमने आने वाले लोगों को और खिलाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि एयरलिफ्ट होने के बाद प्रतिबंध हटा दिया गया। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, एसपी श्रुत कृति सोमवंशी, ट्रेडिशनल एसपी सुजीत भदोरिया, डॉ रीता चटर्जी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी डॉक्टर मौजूद थे। (mp news)

Updated on:

05 Dec 2025 10:46 am

Published on:

05 Dec 2025 10:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / एयर एंबुलेंस: सुन्न पड़ गया था सपना का निचला हिस्सा, भोपाल AIIMS कराई गई एयर लिफ्ट

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

