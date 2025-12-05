एयर एंबुलेंस: सुन्न पड़ गया था सपना का निचला हिस्सा, भोपाल AIIMS कराई गई एयर लिफ्ट

sapna lodhi airlifted to bhopal aiims through air ambulance (Patrika.com)
Sapna Lodhi Airlifted: दमोह के पटेरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले लुहर्रा गांव की एक महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से भोपाल एम्स (Bhopal AIIMS) एयरलिफ्ट किया गया। सुबह 9:30 बजे स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला को एयर एंबुलेंस (air ambulance) हेलीकॉप्टर से होमगार्ड ग्राउंड लेकर पहुंची जहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसे भोपाल एम्स भेजा गया है। (mp news)
बता दें कि, महिला सपना लोधी की प्रीमेच्योर डिलीवरी पांच दिन पूर्व जबलपुर के एक निजी अस्पताल में हुई थी। उसके गर्भ में 6 महीने का बच्चा था, जिसकी गर्भ में मौत हो गई थी। उसके बाद उसके शरीर का निचले हिस्सा पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। हालत खराब होने और आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण परिजन उसे इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल लेकर आए। डॉविक्रांत चौहान के अनुसार महिला की हालत बेहद नाजुक थी। इस वजह से उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था।
हालत चिंताजनक होने के दौरान वेंटिलेटर पर महिला का मूवमेंट हुआ और लगा कि महिला की जान बचाई जा सकती है। इसलिए उसे पीएम श्री एयर एंबुलेंस योजना (PM Shri Air Ambulance scheme) के जरिए भोपाल एम्स भेजने का निर्णय लिया गया ।रात भर विशेष निगरानी में महिला का ट्रीटमेंट चल। सुबह 9:30 बजे एंबुलेंस से उसे होमगार्ड ग्राउंड लाया गया और भोपाल रवाना किया गया। एयर एम्बुलेंस से किसी भी महिला को भेजे जाने का यह पहला मामला है।
इस मामले के चलते शुक्रवार को होमगार्ड ग्राउंड प्रतिबंधित रहा। घूमने आने वाले लोगों को और खिलाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि एयरलिफ्ट होने के बाद प्रतिबंध हटा दिया गया। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, एसपी श्रुत कृति सोमवंशी, ट्रेडिशनल एसपी सुजीत भदोरिया, डॉ रीता चटर्जी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी डॉक्टर मौजूद थे। (mp news)
बड़ी खबरेंView All
दमोह
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग