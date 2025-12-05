दमोह में कचरा प्लांट की जमीन को लेकर नगरपालिका और वन विभाग आमने-सामने

Kachra Plant Damoh nagarpalika
दमोह. लाडऩबाग स्थित नगरपालिका का ट्रैचिंग ग्राउंड इन दिनों वन विभाग की भूमि के चक्कर में विवादों में है। जहां कचरा डाला गया है, वहां अब वन विभाग ने यह कहते हुए रोक लगा दी है कि वह उनकी जमीन है। ऐसे में कचरा प्लांट कहां है? इस पर सवाल खड़ा होने लगा है। इस बीच नगरपालिका के लीगेसी वेस्ट, कचरा ट्रीटमेंट के कामों पर मंजूरी के बाद भी रोक लग गई है। विभाग की माने तो यह प्रोजेक्ट फिलहाल टल ही गए हैं, अब इन्हें नए तरीके से टेंडर के माध्यम से लाया गया। ऐसे में कचरा लगातार क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। जिसका असर भी आसपास के रहवासियों पर पड़ रहा है।
वर्षों बाद सामने आया जमीन का सच
दरअसल, शासन द्वारा लाडऩबाग क्षेत्र में नगरपालिका को ट्रैचिंग ग्राउंड कचरा निष्पादन के लिए करीब ४० एकड़ जमीन दी गई थी। जहां बीते 7 वर्षों से नगरपालिका द्वारा शहर का पूरा कचरा फेका जा रहा है। इसी जगह पर कचरा प्रसंस्करण प्लांट भी बनाया गया है, लेकिन अब वनविभाग ने नगरपालिका को पत्र भेजकर उक्त जमीन को अपनी बता दिया है। साथ ही उक्त जमीन से कचरा हटाने के साथ-साथ अन्य कोई कार्य नहीं करने की हिदायत भी दे दी है। ऐसे में नगरपालिका ने भी वनविभाग की जमीन से कचरा समेटना शुरू कर दिया है।
प्रोजेक्ट अटके, सीमांकन के बाद होगी बाउंड्रीवॉल
नगरपालिका के अनुसार वन विभाग की जमीन का अड़ंगा के बाद लीगेसी वेस्ट, कचरा निष्पादन आदि महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाए हैं। जो फिलहाल टल ही गए हैं। अब हम अपनी जमीन का सीमांकन करा रहे हैं, इसके बाद ही नया कोई काम हो सकेगा। साथ ही सीमांकन होते ही बाउंड्रीवॉल भी बनाई जाएगी, जिससे आगे के दिनों में कोई दिक्कत न हो सके।
नगरपालिका की जमीन पर अतिक्रमण और खनन
वन विभाग के अडग़ा के बाद कचरा प्लांट के लिए गए रास्ते को भी बदल दिया गया है। पहले यह रास्ता वन विभाग से होकर जाता था। अब नगरपालिका अपनी जमीन 193/1/1 से अपने वाहन लेकर जा रही है। यहां नगरपालिका की जमीन पर स्थानीय लोगों ने बड़ा कब्जा जमा रखा है। साथ ही यहां भारी मात्रा में अवैध तरीके से मुरम का उत्खनन भी हो गया है। कुछ लोगों ने यहां पहाड़ को काटकर प्लॉट भी बना लिए हैं। नगरपालिका ने अब तक अपनी जमीन के लिए कोई पहल भी नहीं की है, जिससे अतिक्रमण और खनन माफिया सक्रिय है।
फैक्ट फाइल
10 टन कचरा रोजाना निकलता है शहर से।
50 लाख रुपए का लीगेसी वेस्ट का टेंडर निरस्त।
40 एकड़ करीब है ट्रैंचिंग ग्राउंड की जमीन।
4 महीने से नहीं हो रहे है कचरा निष्पादन के काम।
वर्जन
कचरा प्लांट में वन विभाग की जमीन का अड़ंगा आया है, जिसे लेकर पत्र आया था। अब सीमांकन कराना है, जो कि फिलहाल अटका हुआ है। सीमा डिसाइड भी नहीं हो पा रही है। सीमांकन होते ही बाउंड्री वॉल बनाएंगे। पुराने काम फिलहाल निरस्त कर दिए गए हैं।
राजेंद्र सिंह लोधी, सीएमओ नगरपालिका दमोह
लाडऩबाग में वन विभाग की जमीन पर नगरपालिका द्वारा कचरा डाला जा रहा था। साथ ही अन्य कार्य किए जा रहे थे, इसे लेकर उन्हें पत्रव्यवहार किया गया था। जिससे उन्होंने उक्त जमीन पर कचरा हटाने की बात कही है।
ईश्वर जरांडे, डीएफओ दमोह
