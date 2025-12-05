दमोह में कचरा प्लांट की जमीन को लेकर नगरपालिका और वन विभाग आमने-सामने

दमोह. लाडऩबाग स्थित नगरपालिका का ट्रैचिंग ग्राउंड इन दिनों वन विभाग की भूमि के चक्कर में विवादों में है। जहां कचरा डाला गया है, वहां अब वन विभाग ने यह कहते हुए रोक लगा दी है कि वह उनकी जमीन है। ऐसे में कचरा प्लांट कहां है? इस पर सवाल खड़ा होने लगा है। इस बीच नगरपालिका के लीगेसी वेस्ट, कचरा ट्रीटमेंट के कामों पर मंजूरी के बाद भी रोक लग गई है। विभाग की माने तो यह प्रोजेक्ट फिलहाल टल ही गए हैं, अब इन्हें नए तरीके से टेंडर के माध्यम से लाया गया। ऐसे में कचरा लगातार क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। जिसका असर भी आसपास के रहवासियों पर पड़ रहा है।